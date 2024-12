Revelaron a qué canal desembarcará Fernanda Iglesias tras su renuncia de LAM

Fernanda Iglesias anunció su renuncia de LAM (América TV) el pasado 11 de diciembre y se reveló a qué canal desembarcará como nueva panelista.

Lucca Melpi, integrante del equipo de Team Ubfal (América TV), informó que "Fernanda Iglesias es la primera panelista confirmada para el nuevo programa de Pampito y Matías Vázquez en El Trece" que reemplazará a Socios del Espectáculo.

Cabe destacar que, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares desembarcarán a América TV para conducir Intrusos y reemplazar a Florencia de la V, quien fue desplazada por decisión de las autoridades.

¿Por qué Fernanda Iglesias renunció a LAM?

Fernanda Iglesias confirmó su renuncia de LAM (América TV) tras los cambios de angelitas que tendrá el programa de cara al 2025.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista reveló: "Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa. Quiero un trabajo full time donde me sienta útil y motivada".

"LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a Ángel de Brito por eso, pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy", expresó en pocas palabras sobre su futuro.

Cabe destacar que, Fernanda Iglesias se fue de Argentina hacia Málaga (España) a fines de diciembre de 2022 con la intención de "cambiar su vida", pero después de un tiempo, regresó al país a mitad del 2023 por temas personales. Luego, regresó rápidamente al panel de LAM (América TV). Sin embargo, en diciembre de 2024, volvió a darle un fin a su etapa en el programa de Ángel de Brito.

Fuente: Exitonia