Luis Juez: “Si existe el club del helicóptero, el hangar está en el Senado de la Nación”

El senador Luis Juez se mostró “cauto” sobre el tratamiento de la Ley de Bases en la Cámara Alta tras la media sanción en Diputados

“Si existe el club del helicóptero, el hangar está en el Senado de la Nación. Hay 33 senadores con línea directa e influencia inmediata de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, deseosos de que el tema fracase”, aseguró.

“Yo sería cauto. Vamos a entrar a un reducto conducido históricamente por el peronismo en los últimos 40 años”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Ley de Bases

Además recordó que el proyecto “ llevó 5 meses de debate en Diputados y en el Senado no va a demorar más de una semana, donde no se le puede agregar una coma ni quitar un párrafo, eso haría que vuelva a Diputados y los plazos no se cumplirían para el 25 de mayo”.

Juez explicó que “el Senado se caracteriza por ser cámara revisora”. “En este caso lo que debería actuar es casi como una escribanía porque necesitamos 37 senadores que levanten la mano sin agregar absolutamente nada. Yo no he visto eso con mi experiencia, pero puede suceder”, sostuvo.

Relación con Milei

“Yo le escribo al Presidente y me responde. Fui muy claro. No quiero, no necesito, no me va a ver militando, no soy un militante de la Libertad Avanza, no soy un hombre del Presidente, soy un senador por Córdoba. En lo que pueda colaborar lo voy a hacer sin ninguna segunda intención”, relató a la emisora cordobesa.

También consideró que “si no se rompe el hegemonismo de Cristina, la manipulación que Cristina ejerce sobre conspicuos senadores, si no intervienen las necesidades de las provincias, por encima de las necesidades partidarias del kirchnerismo, va a ser imposible moverlo”.

“Yo pregunto no quiero ofender ni agraviar. ¿Sabemos cómo va a votar la senadora Vigo? No lo sé. Yo hablaría con Schiaretti, le preguntaría directamente a la senadora. Senadora, vamos a necesitar su voto. O al gobernador Llaryora. Llaryora, ¿vos me garantizás el voto de Vigo? Porque el voto de Natalia de la Sota no me lo garantizaste. Yo haría esto que parece horrible”, cerró el jefe de bloque del PRO.

Con información de www.perfil.com