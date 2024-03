Mauricio Macri en Santa Fe: mensaje salomónico a la interna del PRO en la alfombra roja que tendió Pullaro

Mauricio Macri llegó a Rosario en la etapa final de su plan para retomar el liderazgo institucional del PRO. En modo candidato, se mantuvo por arriba de la interna local de su partido y mostró buena química con Maximiliano Pullaro. También se reunió con los presidentes de las filiales provinciales del PRO. Este jueves, Expoagro.

El gobernador santafesino no escatimó en flores. "Señor Presidente, su visita nos honra", le dijo en el acto frente a todo su gabinete, legisladores e invitados, y le entregó el decreto por el que lo declaró huésped de honor. Así, Pullaro y el expresidente se mostraron juntos públicamente por primera vez tras la reunión que tuvieron días atrás en las oficinas de Macri y mostraron un vínculo que huele a alianza táctica.



Macri agradeció el gesto y dijo estar contento por visitar la provincia "donde más y mejor creció el PRO". "Siempre he estado cerca de los santafesinos", remarcó, para luego enumerar sus visitas como empresario, como dirigente deportivo -"aunque una vez me costó salir vivo de la cancha de Central"- y en su carrera política.



Maximiliano Pullaro, el mejor alumno

En el encuentro en el salón Rodolfo Walsh, Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia flanquearon a Macri junto al intendente de Rosario Pablo Javkin y el presidente del PRO en la provincia Cristian Cunha. El gobernador desplegó un discurso que fue música para los oídos amarillos: “Su partido fue fundamental en el cambio de gobierno de Santa Fe”, le dijo a Macri, a quien se refirió como “señor presidente” durante todo el acto.

Pullaro remarcó el trabajo que viene llevando su gobierno para tender al equilibrio financiero tras haber recibido “el déficit fiscal más alto de los últimos diez años” y los gestos de ahorro como la reducción de ministerios y funcionarios políticos. “Hasta redujimos el gasto en hoteles. Hay que demostrarle a la sociedad que se puede tener un estado eficiente que dé respuestas”, sostuvo. El mejor alumno.

Por otro lado, el gobernador expuso los tres ejes que “obsesionan” a su gobierno: fortalecer el sistema productivo, mejorar el sistema educativo y que “la gente pueda vivir más segura”. “No lo hicimos entrar por el ingreso principal porque hay una protesta de familiares de presos, como si fueran buena gente”, se disculpó frente al expresidente.

Mauricio Macri, Santa Fe y el motor que no termina de arrancar

“Maxi, Gise, valoro muchísimo esta distinción”, devolvió Macri. El expresidente coincidió con el gobernador en que Santa Fe es “el motor agroexportador del país” pero que “siempre estuvo trabado, nunca pudo dar su máximo”. Para destrabarlo, sostuvo, “tienen que bajar los impuestos” y puso como ejemplo Ingresos Brutos -”el más bruto de los impuestos”-. También pidió que la provincia deje de ser una de las prestadoras de energía más caras para ser de las más baratas y que se trabaje en la infraestructura de acceso a los puertos de la zona.

El calabrés reconoció a Pullaro por “liderar una batalla difícil, con mucho coraje, que es recuperar la seguridad de la provincia y darle libertad a la gente”. “Con apoyo del gobierno nacional, otra vez vamos a sacar a los narcos patas para afuera”, dijo, cuidando su relación con el presidente Javier Milei. Hasta propuso que la cárcel de máxima seguridad que planifica el gobierno provincial sea de gestión privada: “la cárcel nueva la puede construir el sector privado, gestionarla, y el estado pagarle por preso”.

La gambeta de Mauricio Macri a la interna del PRO Santa Fe

Macri pareció comenzar a cumplir con lo que le prometió a Scaglia en una reunión que mantuvieron: No se meterá en la interna provincial entre la vicegobernadora y el histórico protegido santafesino del expresidente, Federico Angelini, quienes disputan por la conducción del partido.

Gestos hubo para ambos: Angelini viajó con Macri en el avión privado que lo trajo desde San Fernando y organizó parte de la agenda. De hecho, Cunha -ladero de Angelini y presidente del PRO local- oficio de chófer del expresidente. Scaglia, por su parte, estuvo sentada a su lado en el acto y se los pudo ver hablando por lo bajo más de una vez. Macri se rió cuando Pullaro le dijo que Scaglia era "la mejor vicegobernadora del país".

La gestualidad sirvió para que el sector que rodea a Angelini desmienta las versiones de un vínculo resquebrajado entre el exdiputado y Macri. Creen que el expresidente no hará movimientos antes de ser consagrado presidente nacional del partido pero que luego inclinará la balanza -de ser necesario- para su lado. Sin embargo, no temen una interna con la vicegobernadora: "Los votos los tenemos nosotros", dicen.

La trastienda de la visita de Mauricio Macri

El expresidente arribó al aeropuerto rosarino cerca de las tres de la tarde. También viajaron Fernando De Andreis y Pancho Cabrera, dos figuras gravitantes en el ecosistema que lo rodea. Al llegar a Sede de Gobierno, Macri se reunió en privado con Pullaro, Scaglia, Javkin, Angelini, el ministro de Gobierno Fabián Bastía, el senador Felipe Michlig, el diputado José Corral y otras figuras de Unidos para Cambiar Santa Fe. Una presencia sorprendió en el evento público: Rocio Bonacci, diputada libertaria por Santa Fe. Fue la única presencia no perteneciente a Unidos que asistió.

Tras el evento en gobernación, Macri presidió dos reuniones de alto voltaje político. Una, con jóvenes macristas, con la discusión por la renovación de la Juventud PRO como telón de fondo. Otra, con los presidentes de todas las filiales provinciales del PRO, en el marco de su regreso al cargo de presidente nacional del sello amarillo. El detalle llamativo fue el lugar: un auditorio facilitado por el Grupo Boing, un multimedio rosarino con el que el expresidente tiene una aceitado vínculo.

La agenda de Mauricio Macri

Para el final del día, el expresidente encabezó un evento en la Fundación Libertad donde fue homenajeado. Luego, compartirá un asado con los presidentes de su partido que viajaron de todo el país para apoyarlo en su regreso al mando del PRO y otros dirigentes macristas de la provincia. El lugar elegido para compartir el encuentro de camaradería fue la Casa del PRO en Rosario, en Córdoba y Pueyrredón.

Se espera que Macri pase la noche en Rosario -en el hotel Ros Tower- para el jueves asistir a Expoagro, donde rendirá pleitesía al campo que siempre lo bancó y será recibido por directivos de Clarín y La Nación, dueños de la muestra.

