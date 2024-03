El gobierno de Javier Milei echó al jefe de la Casa Militar, órgano encargado de la seguridad presidencial

El gobierno de Javier Milei desplazó este viernes a Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar. Se trata del órgano mixto de militares y civiles que se encarga de la seguridad presidencial, la Casa Rosada y la Residencia de Olivos. Guglielmi había llegado al cargo durante la administración de Mauricio Macri y se mantuvo también durante los cuatro años de Alberto Fernández.

Su desplazamiento trascendió este viernes en Casa Rosada pero aún no se había comunicado la noticia de manera oficial. Por ende, tampoco se sabía el nombre del militar que lo sucederá en el cargo, consignó NA. No obstante, en los pasillos de la Rosada ya circulaba con fuerza un nombre para el puesto: el coronel mayor Sebastián Ibáñez.

La Casa Militar está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Al parecer, la funcionaria habría tenido algunos roces con Guglielmi, lo que derivó en su remoción. A Guglielmi lo reemplazaría el coronel mayor y comandante de la quinta brigada de montaña Sebastián Ibáñez.

Cabe remarcar que la Casa Militar tiene bajo su mando, en la órbita del Poder Ejecutivo, el cuidado de las sedes presidenciales -tanto la Casa Rosada como la Quinta presidencial de Olivos- con apoyo en el Regimiento de Granaderos a Caballo del Ejército, con un edecán de Ejército, naval, aeronáutico, de la agrupación técnica y de Seguridad e Inteligencia.

A su vez, la Casa Militar no se ocupa de la seguridad del actual jefe de Estado Milei. Pues, por un decreto del expresidente Alberto Fernández que el propio libertario mantuvo, el órgano también vela por la integridad de los exmandatarios, como Macri y Cristina Kirchner. No obstante, en las últimas semanas, la Secretaría General de la Presidencia había dejado trascender que analizaba un ajuste en la custodia de la ex mandataria y ex vice.

