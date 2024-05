Elisa Carrió fulminó a los votantes de Javier Milei: «Veo una sociedad que tiene problemas de salud mental»

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI, afirmó que Javier Milei traicionó al electorado porque prometió bajar impuestos y demostró lo contrario, sumado a su estrecha relación con grupos casta empresariales. Por otro lado, Carrió confirmó que se presentará como candidata a senadora en el 2025 lejos del PRO y La Libertad Avanza.

«Lo que veo en él (por Milei), no creo que sea un psicópata, es un gran actor, con una gran ansia de popularidad, porque se siente el mejor del mundo y más cuando dice que hizo ‘el mayor ajuste del mundo’. Traicionó en que iba a eliminar impuestos porque los está aumentando. Traicionó al campo cuando le dijo que iba a eliminar retenciones», disparó Carrió en una entrevista para el periodista, Jorge Fontevecchia.

«Todo el mundo dice: ‘él cumplió’, no cumplió nada. Él dijo que iba a limpiar la casta, pero se asoció con la mafia. Él dijo que no tenía vinculaciones con nadie, pero todos los ministros son referentes de grupos empresariales. Entonces, en realidad, él no va contra la casta, él va a hacer asociación con la casta, con las mafias, se vio hoy en la sesión en Diputados, es un nuevo saqueo ¿A dónde vamos? Yo creo que vamos para atrás», arremetió la dirigente radical.

«Cuando la sociedad quiera votar el año que viene se va a dar cuenta que va a votar a los mismos que les tenía bronca, porque en todo caso, el estilo de Milei es el estilo de Cristina Kirchner. El estilo insultante. Él insulta, ella se pelea, es el estilo del insulto, del agravio. Esto del liberalismo no tiene nada», declaró la exdiputada nacional.

«Entonces, veo una sociedad que tiene problemas de salud mental y de hipotálamo, veo una sociedad que todavía tiene una tradición de clase media que hay que salvar, de una identidad, y parto que esta sociedad puede ser de nuevo engañada por los mismos de siempre, porque veo a los tipos con los que compartí y peleé en el 94. Es casi un retroceso histórico», aseguró la dirigente chaqueña comparando el actual gobierno con el menemismo.

«Estado es una creación de la Constitución Nacional y el Estado es el que construyó la nación moderna. Cuando Milei reivindica a Roca, a Alberdi y a Sarmiento, está reivindicando la Constitución Nacional. Si reivindicás la Constitución Nacional, reivindicás el contrato social y si reivindicás el contrato social, reivindicás el Estado nacional que se fundó en la educación pública y que se fundó en la universidad pública», subrayó.

El posicionamiento político de Elisa Carrió de cara al futuro

«Si la Argentina quiere ir por la banquina (ideologías de extrema derecha o de izquierda) que vaya, yo voy a pelear por el centro del pavimento. Una de mis grandes tranquilidades fue separarme de Juntos por el Cambio, porque la verdad es que yo armé esa estrategia, vi cómo los actores cambiaban, vi cómo algunos se volvían a su parte oscura, vi cuándo había exceso de dinero en las campañas, menos en la mía para diputada nacional», comentó la abogada.

«La verdad que yo terminé para sostener solo a la fuerza de la Coalición Cívica, si no, me hubiera ido realmente, pero quería que esta fuerza tuviera un legado, tuviera una representación que de hecho, la está ejerciendo y muy bien, en el bloqueo a la suba de las prepagas, en un montón de cosas. Y voy a seguir luchando por esto con otros actores», relató Carrió. En un momento, el Fontevecchia le preguntó a la líder radical si volverá a ocupar un cargo político y ella contestó: «Senadora, para acompañar… puede ser por la provincia de Buenos Aires».

Con información de www.elintransigente.com