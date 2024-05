"No nos adelantemos", pidió Pullaro sobre la posibilidad de paro docente

“No decimos que los sueldos están como quisiéramos que estén pero si queremos que nos comprendan y (para eso) ponemos los números sobre la mesa”, sostuvo el gobernador.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro describió este jueves el crítico panorama que atraviesa el país en general y la provincia en particular en materia económica. Con ese marco y al ser consultado por un posible paro docente para los próximos días pidió: “No nos adelantemos”.

Como se sabe, el sindicato que agrupa a docentes provinciales se prepara para votar si acepta o no la última oferta salarial realizada por el gobierno. Con matices, hasta ahora las mociones para Santa Fe y Rosario son todas por el rechazo, con lo que se iría a una nueva medida de fuerza.

“No nos adelantemos”, pidió en varias ocasiones Pullaro. Y continuó: “El momento que vive la República Argentina es muy crítico, el momento que vive el sector privado lo es”. En ese punto, describió que “a muchas personas que tenían trabajo se las está despidiendo o se las está cesanteando en muchas fábricas e industrias”.

“No es fácil”, siguió para graficar el panorama en la provincia, donde “la recaudación ha caído de manera considerable, la coparticipación ha caído en forma considerable, los ingresos de la provincia cayeron en forma considerable”.

También “cayó por debajo del índice de inflación y por debajo de la recaudación mucho de lo que se le ha aumentado a los empleados públicos”, sostuvo más adelante. Y en ese punto admitió que “no decimos que los sueldos están como quisiéramos que estén pero si queremos que nos comprendan y (para eso) ponemos los números sobre la mesa”.

“Hacemos un esfuerzo enorme, enorme, enorme para poder pagar. No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir, ni queremos dejar de atender un montón de servicios que la provincia tiene que prestar en materia de seguridad, de salud pública, obra pública, infraestructura”.

El mandatario provincial se mostró confiado en que “va a haber una reflexión”, en tanto pidió “que los docentes estén en las aulas, que estén enseñando, que los chicos puedan estar aprendiendo”. Todo esto mientras comprometió que “nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos”.

“Pero no nos adelantemos porque todavía no hay una decisión de que va a haber paro”, insistió.

Objetivos y premios

Por su parte, el ministro Goity hizo notar que no en todas las regionales las mociones son exclusivamente por el rechazo (como ocurre en La Capital y Rosario), y que “vamos a ver mañana cuando se termine la consulta y haremos un análisis. Nosotros entendemos y reconocemos los problemas que tienen todos los trabajadores de la República Argentina. Los docentes santafesinos no son una una excepción y estamos trabajando desde el primer día para hacer la mejor oferta y para poder todos los meses actualizar el salario. Y pretendemos que con el tiempo esto vaya mejorando. Pero bueno, esta es la situación que tenemos hoy”.



Ante otra consulta sobre si los días de paro atentan contra los objetivos educativos admitió que ello es así, “pero lo primero que tenemos que hacer es saber que el foco tiene que estar en los aprendizajes. Aunque se resolviese bien la paritaria y se cumpliesen los 180 o 190 días de clases, los objetivos no se van a cumplir si ésto no produce aprendizaje. Entonces, nosotros nos abocamos a los días de clase, pero sobre todo a tener un buen programa educativo y pedagógico, que genere y que lleve adelante los aprendizajes que se necesitan”.

Por otra parte, el ministro confirmó que el incentivo Asistencia Perfecta, con decreto aún a la firma, está vigente desde el 16 de abril y se cobrará a mediados de mayo. Y que no forma parte del salario, sino que es un reconocimiento al docente que tiene regularidad. “Eso es muy importante desde un punto de vista de justicia, pero también tiene un componente educativo. Porque está claro que los resultados educativos y pedagógicos se dan mejor cuando hay regularidad en el aula. Entonces, si nosotros sostenemos eso, tenemos que ser consecuentes. Y vuelvo a remarcar que no es salario, sino el premio a un desempeño extraordinario, o no extraordinario, pero que sea regular”, agregó.

En ese sentido, y ante otra consulta al respecto, aclaró que “yo no veo tanta resistencia” entre los docentes. “Yo veo mucha adhesión. Creo que hay una expresión gremial que es respetable, pero no deja de ser una expresión gremial. Lo que nosotros estamos recogiendo entre muchos docentes del sistema es acompañamiento, y es el reconocimiento de que hay un problema, de que el planteo que nosotros hacemos es de un criterio de justicia y que era necesario”.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.