El agro le pide a Javier Milei el manual liberal

“Juan Pazo ya dijo de frente manteca que no van a bajar las retenciones ni a devaluar”. La agroexportación tomó como definitivo lo dicho por la mano derecha de Toto Caputo y descarta una mejora del agrodólar en plena cosecha. A vivir con lo puesto. Ni siquiera espera la salida del cepo, pero sí el manual desregulador de Javier Milei.

El último mes, con la cosecha en boxes, creció la tensión en el negocio de granos. La presión cambiaria para vender más alta la soja existió y puso nervioso al Gobierno. Por eso durante los últimos diez días hubo una campaña para dejar en claro que no se hagan los rulos por un retoque cambiario. El mensaje era sobre todo para el sector primario porque a las cerealeras se lo habían dicho antes, en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), tal como contó Letra P .

Javier Milei rabioso

En privado también se lo soltó hace días a la Sociedad Rural Argentina que oficia de interlocutora del campo. En público, en eventos como A todo trigo y el Consejo del Comercio y la Producción (Cicyp) donde el propio Milei se enfocó sólo en eso con vehemencia. “El tipo llegó, apenas saludó, y dijo: «Está intenso el debate sobre el atraso cambiario, voy a decirles por qué no lo hay». Y habló una hora de eso”, dijo descolocado un asistente habitual al CICyP. Pero la realidad es que todos los sectores coinciden en que hay atraso.

El agro es un sector con poder de veto en la economía argentina y está con el pulsador en la mano. Las cerealeras, claves para oxigenar las reservas del Banco Central, necesitan soja y por más que paguen buenos precios, el productor no les vende, y si no les vende no se procesa ni exporta, y por lo tanto, no hay liquidación. Un filoso círculo.

Los productores ya se cubrieron con lo vendido del maíz esperando devaluación para la soja, pero no habrá tal. Lo confirma el Presidente y se tuvo que dar vuelta la página. No hubo pataleos porque Milei se muestra inflexible a la presión y empieza a mostrar esa característica como infranqueable. Es la semana de la asimilación de que las reglas para la cosecha son las que están.

Números secos

Para una campaña en donde se estima una producción de 50 millones de toneladas de soja, el productor hasta ahora hizo contratos por 20 millones y hay 30 millones sin comercializar. De esos 20, el productor solamente le puso precio a 9. Es decir que hay 41 millones de toneladas de soja sin precio. La pregunta es hasta cuándo aguantará esperando que mejore la relación de precio. ¿Espera que levanten el cepo a fin de año como sugieren?

Si bien una devaluación mejora el precio de venta, en el sector agroexportador entienden que no se puede vivir de devaluaciones permanentes sino que debe trabajarse en productividad y competitividad. Por eso dieron vuelta la página hace unas semanas y hasta soltaron la posibilidad de la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo, que quizás sea el objetivo principal.

El manual

"El diálogo con el gobierno ya no pasa por la unificación porque eso será para más adelante. Así que ahora hablamos de temas de desregulación y simplificación", definen en el Círculo Rojo agroexportador santafesino. Básicamente le piden a Milei que aplique el manual. "Si no hay mejora del tipo de cambio, si no hay salida del cepo ni unificación, al menos denme lo que no cuesta plata y usted promete en su doctrina liberal", parecieran decirle.

Hubo algunos facilitamientos de trámites burocráticos. Pero para despegar entienden que debe haber más. No es nuevo el pedido de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera (Ciara). A pocos días del ballotage, pidió a quien ganase la elección que el primer día de su asunción firmara un decreto en el Boletín Oficial de desregulación de política exportadora a partir de más de 40 medidas. Ya pasaron cinco meses y le empiezan a pasar la factura.

Ahora trabajan puntualmente en la simplificación de procesos burocráticos y normas en las cadenas de granos y su industrialización, vitivinicultura, nutrición animal, semillas, agroquímicos, biocombustibles, madera y forrajeras, en el plano de diferentes organismos y ministerios como Banco Central, Senasa, secretaría de Agricultura y Pesca, Trabajo y Transporte.

CON INFORMACION DE LETRA P.