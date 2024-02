«Está coqueteando con los K»: la advertencia de Ricardo López Murphy sobre Javier Milei

Ricardo López Murphy se defendió de los insultos que recibió por parte de Javier Milei en los últimos días. El diputado nacional, a la defensiva, se mostró sorprendido por la personalización que hizo el Presidente en su visita a Corrientes. A su vez, el legislador dio detalles de lo que fue el revés para el Gobierno nacional sobre la Ley Ómnibus.

En medio de un empantanado contexto por la economía, Javier Milei tomó la iniciativa de insultar a Ricardo López Murphy. Ya eran conocidas las diferencias entre ambos aunque parecen seguir muy latentes. En una presentación que hizo el mandatario rotuló de «basura» a su excompañero legislativo.

“Nunca dice estar preocupado por los hechos de preocupación de gestiones anteriores y está concentrado en atacarme personalmente. Tendré que luchar por mi dignidad y mi honor como hice tantos años. No me importa cuántos son, que vayan saliendo”, indicó el diputado nacional en CNn Radio.

Al mismo tiempo, López Murphy observó que Javier Milei tuvo un acercamiento con el sector más duro de la oposición, el kirchnerismo: “Me parece desubicado y contradictorio con la forma de poder resolver los problemas de Argentina. Está coqueteando con los K y me parece un error muy grande. Son caprichos, enojos, cosas inexplicables”, advirtió el ex ministro de Defensa.

Respecto a la Ley Ómnibus, el economista recomendó la división del proyecto, es decir, que el Presidente envíe la ley por partes y no como única: «Si hubiera tenido la responsabilidad la hubiera ordenado en 25 o 30 leyes diferentes. Estaba el riesgo de que una ley tan compleja se trabara en la comisión y no se pudiera avanzar con las otras cosas. Es vital para que el programa no sea fallido», cerró.

Con información de www.elintransigente.com