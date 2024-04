Malena Galmarini dijo que al ministro de Salud el cargo "le queda grande" y apuntó a Villarruel: "Me asusta tanto como Milei"

La ex presidenta de AySA, Malena Galmarini, criticó con dureza al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, por la falta de medidas tomadas contra la epidemia de dengue y aseguró que “el cargo le queda grande”. En esta línea de cuestionamientos al actual Gobierno, la dirigente del Frente Renovador (FR) se refirió a la línea sucesoria del Ejecutivo. "Me asusta tanto como (Javier) Milei”, dijo sobre Victoria Villarruel.

El actual titular de la cartera sanitaria se desempeñó como director de Asuntos Gubernamentales en AySA durante la gestión de Galmarini, quien aseguró conocerlo mucho. “Fue tres años director de AySA conmigo. Además era secretario de Salud en San Miguel cuando Joaquín De la Torre todavía era intendente peronista”, mencionó la dirigente en una entrevista al canal C5N, en el programa Duro de Domar.

En este sentido, Galmarini contó que habló con Russo antes de que asumiera como ministro del Gobierno de Javier Milei. “Le recomendé que no fuera ministro”, aseguró y añadió: “No le puedo decir nada a una persona que milita en La Libertad Avanza (LLA). Es mi límite”.

Cuestionó la gestión del ministro de Salud en medio de la epidemia de dengue que azota a gran parte del país y señaló que el cargo “le queda grande”. “Tiene una enorme responsabilidad y además tiene obligaciones", agregó en relación a la falta de medidas de prevención y vacunación tomadas por la cartera.

“Me llama la atención algunas de las cosas que dice [Russo]. Vivimos juntos la pandemia de Covid. Vivimos acompañándonos en aquel momento lo que fue la pandemia de gripe A. El brote anterior de dengue. Si hay algo en lo que estábamos de acuerdo era que cuando hubiera vacunas había que vacunar”, subrayó Galmarini en relación los cuestionamientos de la eficacia de la vacuna realizados desde el Gobierno nacional.

La ex precandidata a intendenta de Tigre también hizo referencia a los dichos del funcionario sobre que “el Gobierno sufre presiones de los laboratorios” y le exigió: “Si decís que te aprietan los laboratorios, andá y hacé la denuncia. Espero que mañana (por hoy) el ministro lo diga en la Justicia”.

Críticas al peronismo y a Villarruel, con Sergio Massa tras las cámaras

Tras declaraciones de Guillermo Moreno, panelista del programa, sobre una hipotética salida de Javier Milei, Galmarini marcó sus disidencias y enfatizó: “No estamos en condiciones de empujar a nadie al abismo”. A su vez, hizo referencia a línea sucesoria que existe en caso de que el Presidente renunciara o fuera destituido, señalando que para ella Villarruel no es mejor opción que Milei.

“Es cierto que la Asamblea Legislativa es constitucional”, afirmó Galmarini, “pero también es cierto que no hay ley de acefalía porque hay una vicepresidenta (en ejercicio) y me asusta tanto la vicepresidenta (Victoria Villarruel) como me asusta Milei”, sostuvo la dirigente, ante la atenta mirada de Sergio Massa tras las cámaras, quien se llevó las manos a la cara cuando Moreno pidió que Milei se vaya del gobierno.

“La vicepresidenta de los 56% que sacó Milei, ¿cuánto será de ella, medio punto, tres votos, diez? No tiene legitimidad política”, continúo Moreno ante la incómoda mirada de Massa, quien todavía no dio ninguna entrevista ni discurso público, asistió al estudio y fue enfocado varias veces por la cámara, pero evitó hablar. “Solo vine a buscarla, vine como marido”, dijo al final de la entrevista.

“Nosotros hemos perdido la elección hace 120 días. Entonces tenemos que tener respeto por la gente que eligió otra cosa, que tiene derecho a elegir otra cosa y en todo caso hay que acompañarla. Si la gente sale a la calle y pide masivamente que cambie el Gobierno habrá todas las herramientas constitucionales que tenemos. Mientras tanto no hay que empujar a la gente”, agregó Galmarini ante un Massa que asentía con la cabeza.

De esta manera, al ser consultada sobre el estado actual del peronismo, sostuvo que el movimiento fue “vaciado de contenido”. “Puedo hacer una autocrítica feroz, no de los últimos cuatro años, sino de las últimas dos décadas, tres décadas si se quiere”, mencionó la dirigente.

Y agregó: “De verdad creo que el peronismo hay que reinventarlo, me parece que lo vaciamos de contenido, por diversas situaciones, no importa, cada uno pondrá cuál es el momento, cuándo empieza. Para algunos serán los cuatro años de Alberto (Fernández), para otro serán los de Cristina (Fernández de Kirchner). para otros será (Carlos) Menem”.

En ese sentido, argumentó que esto sucedió porque “se defendían banderas y derechos que la gente no estaba pudiendo ejercer”. “Entonces nosotros hablamos de derechos de segunda y tercera generación y, cuando no hay seguridad alimentaria, no hay seguridad física, cuando la salud no funciona”, subrayó.

