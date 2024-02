«Es propenso a los excesos y tiene doble vara»: la fuerte acusación de Martín Lousteau a Javier Milei

Martín Lousteau volvió a marcar sendas diferencias con Javier Milei en el marco de la discusión con los gobernadores. El senador nacional mostró su preocupación por la «violencia» que utiliza el Presidente para enfrentar a aquellos dirigentes que marcan disidencias. También opinó sobre el cruce que hubo entre el mandatario y Lali Espósito.

El regreso a comisión de la Ley Ómnibus trajo un enfrentamiento entre las provincias y el Ejecutivo nacional. Desde Casa Rosada decidieron confrontar con los gobernadores que «obstruyeron» el avance del proyecto que había enviado Javier Milei al Congreso. Bajo la consigna de «traidores», el jefe de Estado fustigó a todos los que se opusieron a los incisos que conllevó el regreso a comisión de la Ley Ómnibus.

El radicalismo fue uno de los sectores más señalados por el Presidente. Como presidente del partido, Martín Lousteau dio su visión respecto al tema: «Es muy propenso a los excesos, de todo tipo, desde cómo aborda la política económica hasta cómo responde. Tiene una doble vara y no le gusta que alguien opine distinto«, manifestó en TN.

Tras el tropiezo legislativo, en el Gobierno nacional decidieron cortarle a las provincias el subsidio al transporte. Ante esta situación, con cinco gobernadores radicales, el senador observó cuál es el objetivo de Milei: «Quiere provincias que estén ahogadas. Es algo que aprendió como lección negativa de Macri y positiva de Kirchner, necesita poder dominar a las provincias», afirmó.

Entre los frentes que abrió el Presidente este último tiempo, el más reciente es el de Lali Espósito. En una entrevista, Javier Milei la llamó «Lali Depósito» en relación a sus recitales contratados por el Estado. Martín Lousteau se animó a defender a la cantante: «Ella le contestó con mucha altura y le dio una salida. Vamos a ver si el Presidente la toma, pide disculpas o reduce el nivel de confrontación. Es más un error que una estrategia», definió.

«Señala a aquellos que no piensan como él. Su propia novia hizo un montón de shows municipales, provinciales, pero como no piensa contra su pensamiento, no la señala. Igual que un montón de otros artistas, periodistas que hacen lo mismo y lo tratan muy bien», concluyó el presidente de la UCR.

Con información de www.elintransigente.com