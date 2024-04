La Feria del Libro cuestionó la visita de Javier Milei y dijo que no podrá garantizar su seguridad: “No hay plata”

La inauguración de la Feria del Libro del año 2024 dejó un fuerte contrapunto entre el presidente de la Fundación del Libro, Alejandro Vaccaro, entidad que se encarga de organizar el popular evento, y el presidente de la Nación, Javier Milei. Durante su discurso en la ceremonia de apertura, Vaccaro cuestionó en duros términos al jefe de Estado, a quien le reprochó que su gestión no realizó aportes para la concreción de la feria, y aún así habría reclamado participar.

“Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural”, introdujo Vaccaro, mientras su auditorio silbaba al Presidente. Luego explicó que la presencia de Milei implicaría un esfuerzo económico que la organización no está en condiciones de afrontar. “Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata”, ironizó utilizando una muletilla del líder libertario. Esa expresión despertó aplausos en la sala.

“Su participación en la Feria implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar”, remarcó Vaccaro.

“Concurrir a la Feria este año representa un acto de rebeldía y resistencia. Como nunca este espacio cultural, activo, será el eje central alrededor del cuál girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas desbastadoras que propone este gobierno”, profundizó su crítica Vaccaro.

El convocante evento tiene su edición 48 desde este jueves 25 de abril hasta el lunes 13 de mayo, día en que se realizará el cierre. El lugar será, como es tradición, en las instalaciones de la Sociedad Rural, en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Cada año, la Fundación del Libro, responsable de la organización, cuenta con le aporte del Estado, en sus distintos niveles. Este año, sin embargo, en el marco del ajuste que viene realizando la presidencia de Javier Milei en todas las áreas del Estado, esa contribución se vio alterada. El propio Vaccaro lo contó de esta forma: “No registra la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente, si un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado implicaba una erogación de 300 millones de pesos es una flagrante mentira”.

“Después de una ardua negociación, en la cuál accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su sponsoreo de la Feria, dejando trascender que la orden vino de arriba”, agregó el presidente de la Fundación del Libro, sin ocultar su malestar.

La confrontación abierta hacia el jefe de Estado es el corolario de una disputa expuesta incluso antes del fuerte discurso en la apertura de la Feria. Días atrás, Vaccaro había señalado su sorpresa por la intención del presidente de Milei de asistir a la feria para presentar un libro. “Un gobierno que está denostando todas las expresiones culturales, que intentó cerrar el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto de Teatro, que está desguazando el INCAA, que atacó la Ley de Defensa de la Actividad Llibrera, que anunció su negativa a comprar millones de libros que estaban programados...”, enumeró, para luego calificarlo como “el gobierno más hostil a la cultura que yo recuerde”.

Milei ha escrito numerosos libros y su presencia en la Feria tiene antecedentes. Sin embargo, su nuevo rol como primer mandatario nacional y su política de recorte de fondos en todas las reparticiones estatales, lo que él mismo denomina con orgullo “la motosierra” viene generando múltiples conflictos, tanto por la forma en que la nueva gestión ejecuta el ajuste como por los sectores que elige ajustar.

El presidente tiene previsto presentar un libro que asegura haber terminado en largos viajes de avión el domingo 12 de mayo, a las 16.30 en la Pista Central de la Rural.

Con información de www.infobae.com