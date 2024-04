Amsafé insiste en que el Plan de Asistencia Perfecta es "extorsivo"

Tras el cuarto intermedio del jueves pasado, los gremios docentes esperan una nueva convocatoria del gobierno provincial con una oferta concreta; pero este lunes se movilizaron en Santa Fe para dejar algo claro: no quieren saber nada del Plan de Asistencia Perfecta, que bonifica con un plus salarial a los maestros que no falten a trabajar.



“Que se discuta en la mesa paritaria”, reclamó Rodrigo Alonso, titular de Amsafé, entre el redoblar de bombos de la manifestación de este lunes por la mañana frente a la sede del ministerio de Trabajo sobre el Plan que lanzó el gobierno de Maximiliano Pullaro la semana pasada tras el cierre de la discusión salarial de marzo.

Ajuste

“Se tiene que dar marcha atrás porque es extorsivo, implica modificar el salario, y el salario y las condiciones de trabajo se discuten en paritaria y ahí nos van a encontrar diciendo que no lo vamos a aceptar”, enfatizó en contacto con Radio 2 y recordó que desde que la Casa Gris advirtió sobre el ausentismo en la docencia pública este enero, nunca los convocaron para discutir la problemática. Incluso señaló que ese ausentismo ha ido en descenso pero la Provincia no lo comunica “porque su intención es ajustar”.

Luego de la aceptación del 18 por ciento de aumento para marzo, los gremios docentes volvieron a sentarse con representantes del gobierno provincial el jueves pasado, pero la paritaria pasó a cuarto intermedio para esta semana, posiblemente para el miércoles, cuando la Provincia estima que estará ya en condiciones de realizar una propuesta concreta.

CON INFORMACION DE UNO SANTA FE.