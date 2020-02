Todo Santa Fe se moviliza en reclamo de seguridad

El asesinato de Hugo Oldani en la tarde del martes en pleno centro santafesino conmociona a Santa Fe. Vecinos autoconvocados de la ciudad convocan a una manifestación "masiva" e invitan a toda la comunidad a participar para exigir seguridad.



"¿Esperás a que te maten, o te unís al reclamo? Por vos, por los tuyos, por mí", es la frase que acompaña el mensaje que invita a participar de la marcha. La fecha es este jueves 13 de febrero; el lugar, la plaza 25 de Mayo -frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales santafesinos-; la hora, 20.

"Veníamos con la presentación de las notas, tratando de hacer los pasitos que la burocracia exige; pero después de los de ayer decidimos salir a la calle", dijo a Aire Digital Ileana Alvarenga, quien integra la agrupación que hace tiempo junta firmas para declarar la emergencia en Seguridad.

La manifestación surgió tras el asesinato en pleno centro de la ciudad de Hugo Oldani, un comerciante dueño de una agencia de turismo. Delincuentes lo abordaron en su lugar de trabajo y le dispararon. Los criminales se escaparon en auto y horas más tarde el hombre de 73 años falleció en el hospital.

"Queremos hacer entender a ciudadanos comunes, de a pie, laburantes, honestos, que podíamos ser cualquiera de nosotros", manifestó Alvarenga. Dijo que esperan que esta convocatoria sea "masiva" y ya son varias las organizaciones e instituciones que adhirieron públicamente. Es el caso del Centro Comercial que invitó a los dueños de locales a desobligar a sus empleados unos minutos antes del inicio de la movilización para poder participar.

Apeló al compromiso y empatía de la comunidad. "Sabemos que Santa Fe no se compromete con estas situaciones, porque muchos están descreídos; por eso no llaman al 911, no hacen la denuncia y dicen «para qué vamos a marchar». Pero si perdemos las esperanzas estamos destinados al fin. No dejemos esa enseñanza a los que vienen", agregó.

Con información de Aire de Santa Fe