"Somos todos inocentes, no quisimos matarlo", dijo uno de los rugbiers

Después de la audiencia entre las partes que terminó cerca de las 11 de este jueves, el juez de Garantías de Villa Gesell resolverá este viernes si mantiene o no en prisión de los rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique.

Dos horas duró la audiencia, en la que la fiscal Verónica Zamboni sostuvo su planteo de pedir la prisión para ocho jóvenes de Zárate, la querella planteó elementos para justificar su reclamo de que se sumen los agravantes de “placer” y “alevosía” a la calificación de homicidio, mientras que la defensa solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria para los rugbiers.

Los acusados podían usar su derecho a hablar. Solo uno de ellos, según expresó el abogado Fabián Améndola, hizo uso de la palabra. “Somos todos inocentes. Ninguno de nosotros quiso que pasara lo que pasó. No quisimos matarlo”, dijo Matías Benicelli, acusado de ser partícipe necesario del crimen, en representación del grupo. A la salida, sus padres tuvieron que regresar corriendo a sus autos, mientras vecinos convocados gritaban “asesinos” con pancartas varias.

La defensa, a cargo de Hugo Tomei, atacó pruebas presentadas por la fiscal, como las ruedas de reconocimientos que complicaron fuertemente a Máximo Thomsen, acusado de ser uno de los autores materiales del homicidio junto a Ciro Pertossi.

También pidió la anulación del pedido de preventiva porque los imputados “no habrían entendido el hecho” y usó un argumento insólito para reclamar la prisión domiciliaria.

“Fundó eso porque entiende que no los puede defender por la presión mediática. Hizo responsable a la prensa de lo que manifestó que era una presión que ellos no toleraban y en función de eso pidió que se acordara un arresto domiciliario. Que a su criterio sería la medida a partir de la cual ellos podían empezar a defenderse. No tiene ningún sustento el argumento para nosotros. Que el caso tenga una difusión mediática no influye en que ellos tengan perfectamente a su alcance todas las medidas para su defensa”, aseguró Améndola en declaraciones televisivas.

