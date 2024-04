Jubilaciones: Pullaro insistió en debatir qué hacer "antes que el sistema explote"

Maximiliano Pullaro aclaró que su gobierno "no irá contra el 82% móvil" que garantiza el actual sistema jubilatorio en Santa Fe. Sin embargo, ratificó la necesidad de someter el régimen a discusión para evitar una situación extrema como el colapso del sistema. "Es un tema que más temprano que tarde la provincia lo va abordar porque de lo contrario, explota", graficó.

Como informara El Litoral, ya el lunes en el marco de la apertura de la semana sobre la Seguridad Social en Rosario, el mandatario públicamente anunciaba la decisión política de abrir una discusión con todos los actores involucrados para derivar, eventualmente, en una reforma previsional. Para ello, el Senado votará la creación de una comisión con referentes de todos los sectores afectados. La iniciativa genera resistencia de los gremios estatales y públicos porque podrían modificarse parámetros como la edad de jubilación o el nivel de aportes. Aunque el propio gobernador admitió que entre los aspectos a corregir se incluye la extrema distorsión del sistema que ubica actualmente el haber mínimo en 290 mil pesos, mientras que la máxima actual supera los siete millones de pesos.

Honestidad

"Quiero ser muy claro con esto – dijo Pullaro-. No vamos contra el 82% en lo más mínimo; no queremos joderle la jubilación a nadie. Vamos a defender los derechos de los pasivos, de los jubilados y de los trabajadores. Y cuando se le miente a la sociedad exagerando argumentos, no es bueno; pido honestidad en este tema", expresó.

El mandatario admitió que se trata de un "debate que es incómodo", pero insistió en que es necesario darlo. "Hoy – planteó-, la Caja de Jubilaciones tiene un déficit de 23.000 millones de pesos por mes mientras que, por ejemplo, el plan que lanzamos (esta semana) para construir mil aulas tiene un presupuesto de 12.000 millones en el año. Es un tema que más temprano que tarde la provincia lo va a abordar porque va a explotar. Cada vez se va haciendo una bola más grande que el Estado con Rentas Generales lo tiene que cubrir", manifestó. Sobre esa base, explicó el fundamento de la creación de la comisión legislativa que estudiará el tema.

"Se trata de analizar una ley que tiene muchísimos años y que es para otros tiempos, cuando la gente vivía menos. Hoy, la expectativa de vida es más amplia; se expandió en diez o quince años. Eso cambia las condiciones y la ecuación que tiene la Caja de Jubilación en este momento, que soporta un déficit muy pero muy importante", sentenció. Pullaro aclaró que si por cons enso se concluyese en que "el Estado, desde Rentas Generales, debe sostener dicho déficit, así se hará", pero en términos personales, advirtió que no le parece justo. "Yo creo que un kiosquero de Rafaela, por ejemplo, no tiene que sostener con sus impuestos la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos", comentó.



- ¿Debería modificarse, entonces, la edad jubilatoria? - consultó El Litoral-

- No me quiero adelantar en la discusión. Creo que hay que poner el tema sobre la mesa con mucha honestidad política. Cuando tenemos un problema, lo peor que podemos hacer es esconderlo y yo me comprometí con todos los santafesinos y santafesinas a explicar los problemas y a ponerlos arriba de la mesa. Tal vez la Legislatura entiende que esto lo tenemos que sostener con plata del Estado provincial... Yo voy a cumplir la ley como lo hice hasta ahora, pero ésta es una discusión que por lo menos entiendo que tenemos que dar.

Topes

Pullaro consideró saludable, incluso, auditar los números de la Caja para analizar, entre otros aspectos, los "altos" haberes que paga el organismo. "Eso va a salir del análisis que haga la Comisión y habrá que corregir; hay jubilaciones que son muy pero muy altas en función de los aportes, que cambian la ecuación que también tenemos que discutir. Pero esto no significa sacarle derechos a los jubilados, sino discutir de acá en adelante qué hacemos para no tener ese problema de acá a 10 ó 20 años. Y lo digo con mucha humildad; nosotros ponemos esta discusión sobre la mesa y queremos charlarlo con todos los actores involucrados", insistió.

El mandatario sostuvo que se trata de "un problema que cada vez es más grande en la provincia y que hay que abordarlo. Nosotros lo haremos con honestidad y poniendo los números arriba de la mesa y debatir, como debe ser", concluyó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.