Mes clave para los dólares paralelos: qué rango de precios proyectan expertos para mayo

El dólar blue cerró el viernes estable en $1.040, mientras que los dólares financieros Contado Con Liquidación y MEP, finalizaron con leves subas de 0,1% y 0,8% al ubicarse en $1.121,12 y $1.072,64, respectivamente, en la segunda jornada tras la nueva baja de la tasa de política monetaria.

Así, las divisas financieras estuvieron tranquilas luego de la escalada de más del 2% que habían verificado el jueves como reacción a la medida del Banco Central. Más allá de este reacomodamiento, los analistas prevén que los dólares paralelos en mayo estarán relativamente calmos aunque es clave una buena liquidación de la cosecha gruesa y que no haya un traspié en el Senado para la aprobación de lay de Bases y el paquete fiscal.

Los dólares paralelos estuvieron tranquilos en abril pese a que durante ese mes también hubo dos bajas de tasas. El dólar informal subió el mes pasado $40 o 2,9%, mientras que el CCL, que es el que usan las empresas para girar divisas al exterior, trepó 0,6%, y el MEP tuvo un ascenso mensual de 2,4%. Los expertos esgrimen que la fuerte dolarización previo a las elecciones, la falta de pesos por el deterioro salarial, el cepo, la oferta de divisas de dólar blend para exportadores que permite liquidar el 20% a través del dólar Contado, son factores que contribuyeron a tener contenidos a los dólares paralelos.

El BCRA bajó el jueves la tasa de interés de referencia de política monetaria, que es la de pases pasivos,10 puntos porcentuales desde 60% a 50 tasa anual, que equivale a 65% de Tasa Efectiva Anual (TEA), y 4,19 de Tasa Efectiva Mensual (TEM). Tras la medida, los bancos también recortaron en igual proporción el rendimiento de los plazos fijos tradicionales, para así pagar por las colocaciones una renta de alrededor de 40% de TNA, es decir un 3,3 % mensual.

Dólares paralelos: ¿seguirá la calma en mayo o habrá más presión?

La estabilidad de los dólares libres se dio en un contexto donde el Banco Central en abril acumuló compras netas por u$s3.348 millones, el mejor resultado en la era Milei, y la entidad monetaria arrancó mayo en positivo, en las dos primeras ruedas del mes sumó un saldo favorable de u$s305 millones. Así, las compras netas superaron los u$s15.000 millones desde la asunción de Milei. Este mes, la expectativa se centra en la temporada alta de liquidación del sector agrícola, crucial para los dólares financieros debido a que el dólar blend permite canalizar un 20% a través del CCL.

En ese marco, el analista financiero Gustavo Ber evaluó que "más allá de la demora en las liquidaciones de exportadores por cuestiones climáticas" y por el impacto en la última semana de los paros de aceiteros y empleados del SENASA , "se aceleraría la liquidación de la cosecha próximamente por lo cual creo que durante mayo continuaría el escenario de calma" de los dólares alternativos. En ese marco, alegó que "la renovada baja de tasas despertó, tal como ya hizo en el pasado, un reacomodamiento de los dólares financieros, pero dicho deslizamiento sería limitado y ordenado dentro de una etapa de estacional mayor oferta de divisas".

Por su parte, los analistas de PPI plantearon que "la primera reacción del CCL al recorte de tasas fue un salto de 2,4%" pero destacaron que en esa jornada "la liquidación de los exportadores tampoco acompañó" y señalaron que: "como mencionamos en las bajas de tasas pasadas, consideramos que el efecto de la medida será acotado sobre el CCL, y que continuará regido por los flujos de la liquidación de los exportadores".

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas comentó que "no espero movimientos alcistas en los tipos de cambio, el ajuste monetario sigue siendo fuerte, continuo, junto a la recomposición del superávit fiscal, y además, aparecerá oferta neta de dólares, por la estacionalidad de la cosecha".

Mientras que Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, planteó que "ya venía viéndose algo de presión compradora en CCL y MEP, que creemos podría continuar, aunque en el margen, dado que en estos mercados manda el flujo y por lo tanto la mirada viene más por el lado de las liquidaciones de exportaciones".

"El CCL es un mercado que opera principalmente por flujos, y que por el esquema de liquidación vigente tuvo lugar una importante apreciación en términos reales. Para mayo, el foco estará precisamente en los flujos, especialmente provenientes del agro, en un marco en que el gobierno sigue dando indicios de que no moverá el crawling peg actual, de 2% mensual".

Así, el experto señaló que continuar con la calma de los dólares dependerá "principalmente en la cosecha gruesa y en qué tanto se liquidará dado que comienzan a pesar más los pagos de importaciones, aún con el esquema de acceso escalonado vigente desde hace algunos meses".

Por su parte, la economista Natalia Motyl dijo que "se espera que en mayo la presión sobre los dólares aumente durante la primera quincena y luego comience a estabilizarse en las últimas dos semanas". Explicó que "esto está relacionado con la liquidación del sector agroexportador después de cubrir los costos de los primeros meses del año" al considerar que "el excedente de pesos" que reciban por la liquidación "se refugiará en la divisa internacional".

A su vez, el analista financiero Christian Buteler juzgó que "la liquidación de la cosecha juega en dos sentidos, por un lado es favorable porque podes acumular más dólares, pero la contrapartida son más pesos". Según su visión, "al productor se le dan pesos, parte de esos pesos como tenes un cepo, terminarán yéndose al mercado financiero, al MEP o CCL, y como encima tenes tasa real negativa menos incentivo tiene para quedarse con los peso".

Y previno que "esa llegada de dólares puede ser un factor que vuelva a impulsar el dólar financiero ya que creo que puede terminar de posicionarse en dólares, que es el activo más barato, porque con el precio de la soja en baja conviene quedarse en dólares que en granos".

Dólares paralelos: factores de riesgo

Ber advirtió que "los eventos que podrían alterar la tranquilidad cambiaria podrían ser un traspié en la Ley Bases y paquete fiscal, dado que es crucial darle sostenibilidad a la fuerte mejora de las cuentas públicas que ha venido actuando como un ancla para mejorar la confianza inversora, así como un clima externo más desafiante que impulse la depreciación de las monedas emergentes".

En tanto, Franco alegó que "si bien Diputados logró la aprobación de la ley Bases, el Senado es una cámara más complicada para que el oficialismo alcance la mayoría de votos", y sostuvo que "en el mercado, en especial seguimos el paquete fiscal, que podría dar algo más de forma a la consolidación encarada por el Gobierno".

En la misma línea, Motyl argumentó que "la Ley Bases es fundamental para determinar la estabilidad del mercado cambiario, esto se debe a que determinará el éxito o fracaso de las reformas, lograr consenso en puntos básicos será crucial para definir el camino de recuperación de Argentina y potencialmente atraer capitales". Y fundamentó que "una mayor entrada de dólares en los próximos meses puede ser garantizada por las reformas incluidas en la Ley Bases, como la regulación en sectores productivos clave y el blanqueo de capitales previsto en el paquete fiscal".

De igual visión, Buteler esgrimió que "jugaría en contra" de una estabilidad "si en el Senado se traba la ley Bases y sobre todo el paquete fiscal". Auguró que si "podría llegar a hacer mucho ruido si se cae el paquete fiscal nuevamente, porque te complica las herramientas que te permitirían lograr el equilibro fiscal de manera más sencilla". Y destacó que "el segundo semestre en materia fiscal estacionalmente siempre es más complejo, por eso sería importante tener esa ley aprobada".

El experto esgrimió que "otros factores a tener en cuenta serán la evolución de las reservas, si aparece o no el grueso de la cosecha en los próximos días, qué pasa con el swap con China, dado que vencen u$s5.000 millones en junio". Y advirtió que "la estabilidad cambiaria es precaria,. y cualquier noticia que al mercado no le guste, sea recaudación, resultado fiscal, etc, podría llegar a gatillar una suba" de los dólares paralelos".

Asimismo, Buteler sostuvo que el mantener el crawling peg al 2% en mayo, según surge de los dichos el ministro de Economía Luis Caputo que dijo que "la apreciación cambiaria vino para quedarse, no esperen un cimbronazo", podría desalentar la liquidación de los exportadores. De igual visión, el economista Amilcar Collante, en su cuenta de la red social X advirtió que, tras la nueva reducción de la tasa, y con el crawling en 2%, "los incentivos a retener del exportador son mayores porque se puede financiar en pesos a tasa mas baja".

"Hoy en día la duda que se crea si el agro va a liquidar o no es principalmente por el tipo de cambio que ya luce muy barato. El que veas que un fin de semana largo la gente hace horas de cola para cruzar a Chile para hacer compras es un indicador fuerte, te está marcando que hay un problema", afirmó. Y acotó que "eso se puede resolver de dos formas, o los bienes y servicios de la economía argentina bajan de precio, o en algún momento el tipo de cambio ajusta, entre las dos, creo que hay un 99% de probabilidad de que sea el dólar lo que ajuste hacia arriba", razonó.

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores también ve en ese tema una luz amarilla que podría desincentivar la liquidación de divisas. Y enfatizó que "Caputo quiere mantener el crawling al 2% pero apreciando más el peso, creemos que cada vez va a estar más lejos de liberar el cepo porque no va a acumular reservas en la magnitud necesaria para abrirlo".

Repetto también afirmó que otro factor que podría provocar tensión cambiaria es "en caso de que no se renueve el swap con China, ya que las reservas brutas van a caer, y va complicar el resultado cuasifiscal del BCRA lo que podría tener un efecto algo negativo".

Dólares paralelos: ¿qué precio prevén para lo que resta de mayo?

Ber juzgó que "la baja de la tasa no alteraría demasiado en el actual contexto la calma cambiaria, por lo cual podrían reacomodarse los dólares financieros y libre entre los $ 1.100 y 1.150 durante mayo". Y estimó que "en caso de un traspié en el Senado en la Ley Bases y el paquete fiscal, el rango podría desplazarse hacia los $ 1.150 - 1.200.

Repetto resaltó que "los dólares paralelos van subiendo muy de a poco semana a semana, pero deberían tener un ajuste mayor de aquí en más". Según su visión, el precio de los dólares está regalado, con lo cual el riesgo de que haya una búsqueda de dólares está. Así, proyecta que los dólares libres "deberían empezar a subir al menos en el rango de $1.100-$1.150".

A su vez, Motyl pronosticó que "en caso de que no se apruebe la Ley Bases en el Senado o se dificulte un vencimiento como el Swap de China, los dólares financieros van a presionar al alza, y estarían en torno a los $1.200-$1.300, aunque creo que es un escenario poco probable", pronosticó.

En cambio, Buteler vaticinó que todos los dólares paralelos cotizarán en mayo arriba de $1.100. Avizora que "en un escenario de tranquilidad, un rango de entre $1.100 y $1.200 es una evolución relativamente normal" dada la inflación que se espera. Consideró que con esta nueva baja de la tasa "están tirando de la piola, a ver hasta cuándo el mercado le sigue respondiendo bien, pero para mi es jugar con fuego" porque "hay inconsistencias en la macroeconomía, hay un nivel de tasa que no consistente con el nivel de inflación, tener un crawling peg de 2% mensual, la estabilidad cambiaria es precaria, y cualquier noticia que al mercado no le guste, podría llegar a gatillar una suba" de los dólares paralelos".

* Para www.iprofesional.com