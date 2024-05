La hidrovía de Javier Milei

El futuro de la hidrovía tiene una certeza: será operada por privados a través de una concesión de obra pública por peaje. Gobernadores, usuarios y hasta Javier Milei no le dan más vueltas al asunto que terminó mareado en la gestión anterior. Pero la pregunta clave no es administrativa sino estratégica: qué hidrovía se persigue en el convulsionado contexto mundial.

Los aires de desregulación en el país ayudan y Milei mostraría fácilmente una privatización eficiente y sin reproches. De hecho, sería empuñar lo que ya ocurrió hace más de 25 años durante el menemismo y funcionó. Tan solo se trataría de renovar los votos.

El lobby

“Es impostergable la licitación. Están dadas las condiciones esta vez para que el Gobierno ponga en marcha el armado de los pliegos. Estamos trabajando codo a codo con el Gobierno y distintas cámaras para lograrlo en los próximos 12 meses”, apuró el presidente de la Bolsa de Rosario, Miguel Simioni. Santa Fe tiene el tramo de la vía navegable donde está el corazón agroexportador.



El gobernador Maximiliano Pullaro también tiene en claro que tiene que ser una licitación como la mencionada y pugna por más peso en las decisiones. Una silla, dicen, pero dónde sentarse si el Ente de Gestión y Control está caput, el Consejo Federal de Hidrovía es un espejismo y el Gobierno no pone una mesa para discutir nada.

Hasta se le siguen yendo los funcionarios, como el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Pablo Piccirilli, que pegó el portazo mientras se debatía el futuro de la hidrovía en dos eventos en la Bolsa de Rosario que lo tenían como protagonista. Toda una muestra de que el empuje lo darán los usuarios privados y, posiblemente, algunas provincias.

Por eso no quiere perder pisada Pullaro. Por ahora la convicción de un rol protagonista parece más discursiva aunque puede encontrar un espacio de decisión en la confección del pliego si trabaja con sintonía con actores clave como lo hace con la Bolsa de Comercio. En eso está el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien se reunió con la Administración General de Puertos (AGP) que hoy administra la vía navegable y con Mariano Mirotti, secretario de concesiones del ministerio de Infraestructura de la Nación.

El funcionario nacional dijo en la semana que "el gobierno recurrirá al sector privado para que adelanten las inversiones en esquemas contractuales concesionales”. El trabalenguas da por hecho que los privados y usuarios serán protagonistas. Esa luz verde explica por qué se empezaron a mover todos y a apurar los trámites. El intendente de San Lorenzo, donde está el grueso de cerealeras, Leonardo Raimundo, también pide celeridad en el pliego y pide que sea de 42 pies, un número de mayor profundidad del que se manejaba hasta ahora. "Hay que actuar en infraestructura porque en cinco años lo vamos a lamentar".

El trasfondo de la hidrovía

Pero qué es lo que de fondo se discute con el destino de la hidrovía. Claramente la discusión no debe limitarse a lo comercial y logístico, sino contextualizar la dimensión de semejante vía navegable en un registro más amplio: la geopolítica en un mundo unilateral, con países que se cierran y fortalecen internamente sus políticas comerciales e industriales, pero que está y continuará en una constante tensión de conflictos externos y territoriales.

“No discutimos un puerto más o un puerto menos, sino la estrategia del país”, resumió Juan Venesia, en el discurso de apertura del XVIII Encuentro Argentino de Transporte Fluvial "Hidrovía, el desafío actual" en la Bolsa de Rosario.

Es una incógnita qué piensa concretamente el Gobierno, acostumbrado a manejar su política exterior por lo ideológico y no por intereses necesarios. En este sentido suena lógico el trascendido de que no quisiera que en la futura licitación internacional compita la dragadora Shangai Dredging Company (SDC), subsidiaria de la gigantesca estatal China Communications Construction Company (CCCC). Más aún si se recuerda la presencia norteamericana en un puerto clave en la hidrovía y la firma de un convenio entre la AGP, hoy administradora, con el Cuartel General del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.

“La geopolítica está en todos lados, en los alimentos, en la energía, en los semiconductores. Incluso hay una geopolítica de accesos (...) La hidrovía es central para la producción de alimentos y eso tiene un connotación no solo de la economía sino de la geopolítica. Es imperioso que se comiencen a incorporar estos análisis porque es una tendencia que se profundiza”, alertó Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales UNR.

En una línea similar, Pullaro apuntó al fortalecimiento regional interno: “El debate de la hidrovía no solo debe ser de calado. No puede ser un debate comercial sino debate verdadero por el desarrollo del interior productivo”. Es decir, la hidrovía no es sólo una concesión para mantener el río transitable.

Oportunidades

De hecho, hasta comprende al cambio de matriz energética de salida de lo fósil hacia los biocombustibles, crucial para la región de Santa Fe. “En la hidrovía, que tiene el mayor tráfico de naves, hay que tutelar nuestros recursos. Hacer que la hidrovía sea una vía de salida genuina pero con costo/eficiencia y para eso está el cordón industrial”, explicó en el mismo encuentro el empresario pyme de biocombustible, Federico Pucciariello.

Hasta soltó una oportunidad de negocio del cual podrían beneficiarse las cerealeras, de cierta distancia comercial con las pymes, de ahí lo llamativo, que también producen biodiesel pero no pueden formar parte del mercado interno. “Cuando atracan los barcos en los puertos modernos tienen que estar conectados a energía renovable. Acá tenemos la biomasa a disposición con aceiteras que tienen sus cogeneradoras. ¿Por qué no le damos energía eléctrica mezclada con biodiesel con las mismas cogeneradoras?”, propuso.

Argentina debate el futuro económico, y para eso necesita infraestructura. Hay todas señales para activar negocios, optimizar el comercio y la producción, pero para eso los actores interesados esperan la licitación como línea de partida.

CON INFORMACION DE LETRA P.