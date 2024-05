Malena Galmarini, contra Javier Milei: "Tiene el cerebro infartado de odio"

La ex titular de AySA, Malena Galmarini, salió a cruzar al presidente Javier Milei después de su show del miércoles a la noche en el Luna Park. Lo más leve que le dijo fue "adicto a los likes". Lo más fuerte, que tiene "el cerebro infartado de odio".

"No hay pan? Entonces que haya MUCHO circo!", lanzó en X la dirigente del Frente Renovador. Y se despachó en un extenso posteo. "El presidente que no quería ser presidente, sólo quería ser poderoso. No quería destruir 'la casta', solo pertenecer a ella", arrancó.

Lo calificó como "un señor con el corazón lleno de agujeros y el cerebro infartado de odio", que está "atrapado por el 'síndrome de la alfombra roja'".

Y punteó datos sobre la gestión del presidente: "En solo 5 meses, subió 10 puntos la pobreza, duplicó la indigencia, cayó 17% el salario promedio, destruyó más de 150.000 empleos, ⁠se le escapa el dólar, se le escapa el riesgo país, plagió un libro que presenta con bombos y platillos."

La ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández dijo que Milei "disfruta del dolor ajeno" y que "el resentimiento propio lo derrama sobre quienes sufren".

Le habló directamente: "Señor Presidente, el sillón de Rivadavia viene además de, con el avión presidencial, la secretaria y el chofer, la lapicera para gestionar por el bien común de la sociedad que lo votó.

Honre el lugar que buscó y le dieron. Viene con prerrogativas y responsabilidades!"

“Que se ponga las bolas y dirija el país”, como le dijo su jefe…, en referencia a la frase que recientemente el empresario Eduardo Eurnekián le dirigió al Presidente.

