«Se encargó de joderle la vida a la gente, no a Milei»: Luis Juez culpó al kirchnerismo por haber frustrado el Pacto de Mayo

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, realizó un contundente análisis sobre el frustrado «Pacto de Mayo«, que se iba a llevar a cabo este sábado en la Ciudad de Córdoba, y no dudó en responsabilizar a los peronistas por obstaculizar al gobierno de Javier Milei. “Fue una mala semana para las instituciones. El kirchnerismo entorpece y perjudica al Gobierno. Hoy íbamos a recibir a todos los gobernadores para comenzar a una nueva Argentina”, expresó con pesar en «Sábado Tempranísimo«, por Radio Mitre.

Juez no escatimó en sus críticas hacia el peronismo, acusándolo de dañar más a la población que al mismo Milei. “El peronismo se encargó de joderle la vida a la gente, no a Milei. A esta altura del partido, no era una mala idea de Milei juntar a todos los gobernadores. ¿Cómo no va a estar caliente Milei?”, argumentó el senador, haciendo alusión a la frustración del libertario ante los recientes eventos.

En un tono aún más duro, el ex candidato a gobernador de Córdoba continuó atacando al kirchnerismo: “Cuando ellos no gobiernan, te tenés que ir lo más rápido que se pueda. Ellos son los únicos que saben gobernar y los que se pueden equivocar”, sentenció, subrayando lo que él percibe como una actitud excluyente y destructiva por parte de este sector político.

El gremio ATE también fue blanco de sus críticas. Durante la semana, el sindicato anunció que cortaría todas las rutas para impedir la llegada de Milei a la celebración del 25 de mayo en Córdoba. Sobre esto, Juez opinó: “Los gremios se han movilizado después de 25 años. Es la historia de la Argentina”.

El senador hizo referencia al contexto socioeconómico del país al criticar la movilización de los gremios en medio de una crisis: “Con el frío que hace ahora están trabajando los gremios. Es parte de las reglas del juego. Hay millones de argentinos que no tienen laburo y que trabajan en negro. La estamos pasando mal”, lamentó.

Finalmente, en su entrevista con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, Juez abordó la reciente asunción de Mauricio Macri como presidente del PRO, una movida que, según él, no es negativa. “No lo veo mal”, concluyó el senador, dejando claro su respaldo a la figura del exmandatario en el ámbito político actual.

Luis Juez no dejó pasar la oportunidad para señalar las dificultades y los actores que, según su visión, están obstaculizando el camino hacia una Argentina diferente, mientras que el país se encuentra en un momento crítico de su historia reciente.

Con información de www.elintransigente.com