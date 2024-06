El Gobierno rechazó la iniciativa opositora de movilidad jubilatoria: “Que digan de dónde van a salir los recursos para pagarlo”

La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de movilidad jubilatoria que, en medio de la licuación de ingresos que se registró en los últimos meses, busca garantizar un haber mínimo en base a la canasta básica del adulto mayor, que hoy ronda los $260.000. Sin embargo, desde el Gobierno rechazaron la iniciativa.

El que lo hizo de manera tajante fue el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien le reclamó a los sectores que impulsan la iniciativa, que digan de dónde sacarán los recursos para pagarlo.

“Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. Este Gobierno ha expresado con toda claridad que no tiene los fondos. Salvo que el kirchnerismo o el radicalismo exija que se emita dinero espurio, cosas que el Gobierno nacional no va a hacer, entonces plantean cosas que son declarativas”, afirmó Francos.

En declaraciones a Radio El Observador, el ministro coordinador afirmó que “cuando no hay recursos, no se puede de una maner fácil decir auméntese tal cosa o auméntese tal otra”, y dijo que “si al mismo tiempo reclaman porque se cortan gastos públicos y por otro lado se quiere incrementar ese gasto público, no veo la respuesta concreta que dé soluciones”.

“Hay que tener cierta coherencia y cierta lógica. Así como le dicen a la gente que hay que aumentar jubilaciones, subsidios, que le digan también de dónde van a salir los recursos para pagarlo”, apuntó Francos.

Los dichos del jefe de Gabinete están a tono con lo que el propio presidente Javier Milei advirtió hace un tiempo, cuando afirmó que vetaría cualquier iniciativa que implicasen un aumento en las erogaciones del Estado nacional, en medio de un fuerte plan de ajuste.

Desde las 11, la Cámara de Diputados comenzó a tratar un proyecto de movilidad jubilatoria, pedido por la UCR, así como el de Unión por la Patria para debatir los presupuestos universitarios y la vuelta del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Lo más probable, es que sólo haya quórum para discutir la movilidad jubilatoria y que, una vez que se termine el debate, los diputados del oficialismo y de la oposición “dialoguista” se retirarán del recinto.

El proyecto jubilatorio del sector de los dialoguistas propone garantizar un haber mínimo en base a la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000) y una actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, estipularon aumentar la compensación -o “empalme”- con un 8,1% adicional, dado que el DNU de Milei otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización por IPC).

A su vez, se incluyó de forma semestral un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

En tanto, la primera versión del proyecto de Unión por la Patria incluía una recomposición inicial del 30% (en lugar del 20,6%) que contemplaba el poder adquisitivo perdido también en diciembre. Luego, para acercar posiciones, se conformaron con establecer una fórmula de movilidad en base al IPC, con un adicional semestral en relación con la diferencia entre el RIPTE (salarios privados) y el IPC. Se pagaría el 50% de esta diferencia. Además, bajó del 30% al 20,6% la recomposición inicial.

El principal desajuste giró en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretenden que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantiene firme en que no puede ser utilizado para esos fines.

Con información de www.infobae.com