Santiago Maratea se cruzó con Julia Mengolini luego de arrancar una colecta benéfica entre kirchneristas y libertarios

Si bien las colectas son cotidianas en la vida de Santiago Maratea, estaba desaparecido desde lo que fue la recaudación millonaria para Independiente. Ahora regresó a los primeros planos porque el desafío que planteo. Un juego entre kirchneristas y libertarios, para ver quién es más solidario.

En esta oportunidad, hay que juntar 100 millones de pesos para Pablo, un chico que está en silla de ruedas. Para que pueda volver a caminar necesita recaudar esa cifra. De antemano, Maratea aclaró que no se va a quedar con ningún porcentaje, como pasó con la del Rojo, sino que volverá a funcionar como siempre.



Para aquellos que no lo siguen, él hace una colecta solidaria y luego de que se junta el dinero, que se cierra, hace otra para él. Cuenta en sus redes qué se quiere comprar, muestra su valor, y le pide dinero a sus fanáticos.



Pero regresando a la actual, empezó a hablarles a los referentes del kirchnerismo, a Cristina Kirchner, Juan Grabois que le prometió sumarse, a Pedro Rosemblat (novio de Lali Espósito) y hasta Julia Mengolini, que también le contestó, pero le aclaró que no va a participar.

Santi Maratea convocó a Julia Mengolini, pero no aceptó

“No me sumo a esta ni empedo, Santi. Sos un chanta y yo no me dedicó a hacer show de colectas. Creo en el Estado presente”, le comentó la periodista. Vale recordar que el influencer también ayudó durante esa etapa. Además, suele ser común, siempre hace competencias entre hincas de River y Boca, clásicos entre cantantes, y demás. De esa manera acapara la atención.

Santi Maratea explicó la postura de Mengolini

Ante esa contestación, el joven le respondió: “Es entendible Juli, gracias igual”. “Aprovecho igual para recordar que en un show solidario que tenía una colecta como finalidad fue que se conocieron Evita y Juan Domingo, no subestimemos el poder de la unión entre la solidaridad y el show”, remarcó.

Santiago Maratea

Lejos de frenarse ahí, siguió: “No sé se la postura de Mengolini en este caso representa a la mayoría, pero suma a la teoría de que la izquierda es la nueva derecha”.

Con respecto a la colecta, las primeras 48 horas tendrán que donar los kirchenristas, él va a mostrar lo que se juntó, y luego tendrán sus dos días los libertarios, para que hagan sus aportes.

Fuente: Pronto