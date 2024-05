El chisme bomba sobre la relación secreta de Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de meses de haber confirmado su separación, siguen surgiendo datos bastante polémicos sobre Luciano Castro y Flor Vigna. En esta ocasión la que soltó la bomba fue Fernando Iglesias, quien contó el chisme más escandaloso sobre los mediáticos.

Cabe recordar que se habló mucho sobre lo que pasó. En un principio se dijo que la culpable era Sabrina Rojas, ya que no paraba de meterse en la relación. Después se nombró nuevamente a la actriz, pero en esa vez se le señaló como la tercera en discordia.

Al final, ninguna de las teorías que se plantaron en los medios de comunicación tuvieron un gran sustento. Su vida siguieron, a pesar del dolor que cargan encima, pero ahora una de las panelistas de LAM soltó una mega bomba que tendrá gran repercusión en el mundo del espectáculo.



Al parecer, aún queda mucho camino por desandar con respecto a la ex pareja de actores. Tienen muchos secretos escondidos que sorprenderán a más de uno. Lamentablemente para su mala suerte, uno de ellos salió a la luz y los dejó expuestos ante los ojos del mundo.

CUÁL ES EL GRAN CHISME SOBRE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

"Luciano Castro y Flor Vigna seguirían juntos, en secreto. Lo hacen así porque dicen que Sabrina Rojas les hacía la vida imposible. Lo que pasa es que cuando ellos querían ir a un recital con los nenes, Sabrina también quería ir porque 'iban los nenes'", reveló Iglesias sobre Castro y Vigna.

"Después está lo de la casa que compartían, que a esto no le gustó ni al Tucu ni a Flor. Estaban mucho tiempo entre ellos (Castro y Sabrina). Ella era muy pesada reclamándole cosas a Luciano, porque a ella le daba bronca que Luciano hiciera con Flor todas las cosas que no hizo con ella. Sabrina no terminaba de asumir la separación, pensaba que seguía siendo de su propiedad", cerró.

Fuente: Paparazzi