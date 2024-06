Jimena Barón contó la traumática experiencia que vivió en un vuelo con su hijo: “El avión fue una batidora”

Jimena Barón contó la aterradora experiencia que vivió en un vuelo. Este domingo, la artista y su hijo Momo volvieron a la Argentina después de pasar una semana en Brasil, a donde tomaron clases de surf.



“Buen día a todos. Ya estamos en casa”, anunció. Y agregó: “El avión ayer fue una batidora. Yo fila 31. La panorámica de la última fila es el típico plano del avión que cae, ¿estamos de acuerdo?”. Y reveló: “No me salía el ‘Padre nuestro’. Ya aterrada me aferré al brazo del señor de al lado (le pedí permiso)”.

“En un pozo del mal, donde se hizo absoluto silencio, me mandé un calmante y no recuerdo mucho más”, admitió. Y concluyó: “Amanecí hace un rato, me escribió Ale, el remisero que nos buscó en Ezeiza para avisarme gentilmente que no le pagué”.



Acto seguido, subió una foto de su hijo merendando y explicó: “Momo hizo su vida. Yo encontré la banqueta de la cocina en la despensa y, al parecer, comió grisines con chocolate y ahora se hizo un ramen con leche porque dice que es picante”. “Yo estoy despertando del episodio del avión. Ya pagué el remis y pedí disculpas”, aclaró.



A modo de cierre, agregó reflexiva: “Seguramente esté exagerando todo, pero no tanto, pues el otro vuelo que aterrizaba en aeroparque tuvo que aterrizar el Ezeiza por turbulencia fuerte”. “Estoy para hacer el curso de los que tienen miedo a volar si es que existen. Pasen data”, concluyó.

Jimena Barón habló de la experiencia de participar en una escuela de surf con su hijo

“Si hay ganas, nunca es tarde”, aseguró en un posteo junto a una seguidilla de foto de ella y su hijo en el agua. Y admitió: “Yo pánico al agua, a no hacer pie, a esa peli de mierda que después de verla nunca fue lo mismo dejar las patas colgando en el agua”.

Fuente: TN