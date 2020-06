Alberto, Kicillof y Larreta puliendo detalles de la cuarentena restringida

No hay hora precisa de emisión. "Cuando esté terminado", afirman.

Sin conferencia de prensa y buscando un tono empático con la población, no confrontativo, el Presidente, el Gobernador y el Jefe de Gobierno porteño grabarán a partir de las 12 el mensaje con los anuncios de la nueva cuarentena, con restricciones que ya fueron acordadas en la larga reunión que ayer mantuvieron, donde lograron limar diferencias previas que hacían inviable este próximo tramo, sin duda el más difícil.

Conscientes de que lo que se necesita es mostrar claridad a la ciudadanía más allá de posicionamientos políticos, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta llegaron a la conclusión de que era necesario estar convencidos de los pasos a tomar y caminar hacia una ejecución segura de las medidas o, por lo menos, lo más segura posible, ya que siguen existiendo dudas en torno a los movimientos al interior del conurbano bonaerense.

En el equipo del Gobernador se anticipa que su discurso se enfocará en la “la solidaridad y la responsabilidad de cada uno de los bonaerenses son la claves para la nueva fase” porque “se necesita un poco más para sobrellevar esta enfermedad tan contagiosa y dañina”. Concientización es la palabra que ordena el pensamiento de Kicillof, para que el esfuerzo realizado hasta acá no se pierda.

En el equipo del Jefe de Gobierno saben que cargarán con la mayor cantidad de críticas en las redes sociales, ya que los porteños son los que menos acompañan las restricciones que hoy se anunciarán. Se trata del propio electorado, además, que en estudios cualitativos critica a Rodríguez Larreta por “débil” frente al kirchnerismo más duro, o “entregador de los runners”. Sin embargo, creen que es un mal trago que dará sus frutos más adelante con la reducción de casos que se verificará más adelante. “Habrá que sobrellevar los próximos días, que no serán nada fáciles”, reconocen.



La grabación se realizará en el Salón de Conferencia de Olivos y a las 9 ya había llegado el equipo de televisión a organizar el set, para el que están previstos tres cámaras. El secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, también llegó temprano a la Residencia Presidencial. Jesica Rey, la ministra de Comunicación bonaerense, y Christian Coelho, el secretario de Medios porteño, también estarán presentes.

Junto a los máximos responsables de la comunicación de Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta trabajarán antes de la grabación con el equipo de asesores del Presidente, que diseñó un esquema básico de argumentos que, en principio, no debería demorar más de media hora.

A media mañana todavía se discutía en el equipo del Presidente si se mostrarán cuadros o “filminas”. En general funcionan muy bien en términos comunicacionales, pero a los problemas diplomáticos generados con los países utilizados para la comparación, se sumaron errores garrafales en cuadros aportados por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Tenemos un cuadro con el tiempo de duplicación de los contagios y cómo avanzarían si no se toman estas nuevas restricciones y cómo si se hace lo que hay que hacer, pero todavía no sabemos si Alberto querrá usarlos o no”, dijeron en el equipo audiovisual.

Lo único que está claro es que eligieron evitar la pregunta periodística, demostrando los riesgos de la decisión que anunciarán. Creen que así el mensaje será más claro, a pesar de que las veces en que el Presidente optó por hablar sin conferencia de prensa no dio mensajes que podrían calificarse de exitosos. No se salvó de los errores ni tampoco de la confusión, ya que sin las repreguntas, los funcionarios suelen dar por claro lo que tal vez no lo esté.

