La familia Merli confunde los limites de la ética

Lo que no está permitido no está permitido y en el caso de la Estación de Servicio que pretenden instalar el la rotonda de Avenida Luis Fanti, el Código Urbano es taxativo. Hay que respetar la ley y el derecho y no tratar de torcer voluntades. Los equivocados son quienes quieren culpar a los medios o a terceras personas de cuestiones reñidas con la ética y la ley. Salvo que sea de interés público no hay razón para modificar elCódigo Urbano y si los Concejales claudican ante la avanzada de quienes se creen poderosos, será la justicia la que tendrá que intervenir.

Los propietarios del terreno ubicado frente a la rotonda de avenida Luis Fanti se acercaron al Concejo de nuestra ciudad para interpelar a los ediles con respecto a las demoras que se presentan para poder avanzar en su proyecto de instalación de una estación de servicio.



Molestos por la situación, comentaron que hace tres años que vienen trabajando en el tema a partir de una propuesta de la petrolera YPF interesada en aumentar su nivel de participación nacional en nuestra ciudad.

Se trata de una inversión económica importante que además redunda en la posibilidad de generar empleo y movimiento económico.

Remarcaron que poseen emprendimientos similares en otras localidades y desacreditaron a un sector político que el año pasado los involucró en una operación de campaña en la que vieron manchados su buen nombre y honor sin ningún tipo de argumento. “No somos testaferros de Omar Perotti y Luis Castellano”, afirmaron.

“No tenemos nada que ver con eso. A nosotros se nos autorizó al uso del suelo. Es un documento público que fue firmado por los concejales Viotti y Bonino. Quince días antes de que nosotros compremos el terreno, la rotonda se hacía igual. Fueron dos personas las que arrancaron con esto”, dijeron en relación con la campaña pública en contra de la instalación de la estación de servicio.



Al término de la reunión Sergio Boschetto dialogó con Omar Merli, propietario del terreno que señaló que el proyecto de la estación de servicio fue una idea de la empresa para agregar bocas de expendio en la región que se iba abriendo al mercado exponencialmente y en la que Rafaela crecía muy bien, «veíamos la posibilidad de instalar un emprendimiento modelo»

Merli comentó que tienen 50 años de trayectoria en el mercado y son propietarios de estaciones de servicio en Sunchales, San Cristobal y Colonia Aldao,»queríamos progresar, crecer, la empresa (YPF) nos dijo que Rafaela era un punto importante para la bandera (de la empresa) y nos hizo la oferta, en ese momento agradecimos la atención y seguimos para adelante»

Sobre el terreno dijo que lo tenía la firma Brega pero cuando estaban por cerrar el trato falleció uno de sus cuñados, «el tema se enfrió y el lote fue comprado por una familia de gitanos que al año decidieron vender, la misma inmobiliaria nos hizo la oferta y llegamos a un acuerdo»





Acerca de los dichos que circularon en las redes sociales Merli admitíó que se sorprendió aunque lo vinculó a «un movimiento político que hubo por detrás» y agregó, «los diarios responsables de la ciudad si hicieron un informe muy somero y concreto y adecuando a la realidad donde ponían énfasis en la creación de una estación de servicio»

Antes de finalizar subrayó que es el Concejo quien ahora tiene que analizar el tema y responder una enmienda que hay en la Reglamentación, «confiamos en la buena fe de los políticos y en la de aquellos que creen en el futuro para que apoyen el proyecto nuestro».

Con información de Radio Rafaela