Encontraron el "chivo expiatorio" para esconder sus incapacidades

Si en Rafaela se registran nuevos casos de coronavirus, seguramente no será por que en 356 se bailo un rato, será por la incapacidad de muchos funcionarios y el doble discurso de la mayoría

Ser un chivo expiatorio significa, a día de hoy, que un único individuo cargue con las culpas de algo que ha sucedido cuando en realidad la responsabilidad debería recaer sobre un grupo más amplio de personas o colectivo, pudiendo incluso suceder que dicho individuo ni siquiera haya participado en el acto punible y sea inocente.

Si en Rafaela se registran nuevos casos de coronavirus seguramente no será culpa de 356 y si de las incapacidades de muchos funcionarios, muy bien pagos ellos, que desde el comienzo de la pandemia vienen desarrollando un papel inocuo y carente de valor.

Rafaela es un colador, lo dijimos hace mucho tiempo. Por los ingresos a Rafaela entra cualquiera y los controles son deficientes.

Camiones provenientes de Brasil entran continuamente y los recaudos que se toman son pocos, casi ineficaces teniendo en cuenta que el país vecino es uno de los que más está sufriendo los avatares de la pandemia.

Hay que recorrer los fines de semana las "quintas" y observar la cantidad de autos que hay y las fiestas que se arman, muchas de ellas con concurrencias de hijos de funcionarios que hoy se están rasgando las vestiduras.

Nadie duda que lo que pasó en 356 no debería haber sucedido, pero tampoco carguemos las tintas contra ellos, SI EL CORONAVIRUS LLEGA NUEVAMENTE A RAFAELA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO SUPIERON HACER SU TRABAJO Y NO DE 356.

Me pregunto por que a ningún funcionario se le ocurrió hacer un control previo, me pregunto por que en las quintas la fiesta comenzó a la mañana y termino a la madrugada, con concurrencia mucho mayor al del 356 y nadie labró ningún acta.

La justicia decidió actuar de oficio e imputar por el artículo 205 del Código Penal a los dueños del bar y a los concurrentes: UNA BURRADA TOTAL Y EL DESCONOCIMIENTO DEL MENCIONADO ARTÍCULO. Se los va a imputar "por las dudas", sin advertir que por ahora no se propagó ninguna enfermedad. ES LA MISMA JUSTICIA QUE SE TAPA LOS OJOS CUANDO A LA VUELTA DE TRIBUNALES FUNCIONAN DOS "CUEVAS" ADONDE CONCURREN LOS MISMOS JUECES Y SECRETARIOS: INMORALES!!

Estaban buscando un "chivo expiatorio" y lo encontraron, seguramente si buscan y urgan un poco más van a encontrar a sus hijos violando todas las disposiciones y a sus esposas también y a sus maridos también y a sus amigos también y a sus vecinos y a sus conocidos y a muchos de los tantos ciudadanos que estamos cansados que nos cercenen las libertades individuales y el Estado se crea dueño y señor de nuestras vidas.

Si en Rafaela vuelve el coronavirus no será seguramente por culpa del 356, será por inoperancia de funcionarios y funcionarias inútiles que cobran suculentos sueldos y desde el 20 de Marzo poco y nada hicieron.

Buscaban un "chivo expiatorio", lo encontraron, pero ellos son los responsables