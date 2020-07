Romina Indelman: ¿culpable o perejil?

Es más peligroso el mensaje que se da en el sentido que una funcionaria no se puede equivocar, que el error en si mismo. Hay otras formas de pagar las equivocaciones, el escarnio público y la renuncia, o la exigencia a que renuncie, no es el camino

En primer termino quiero aclarar que con la funcionaria en desgracia no me une absolutamente nada, es más, los halagos de Omar Perotti hacia su capacidad ya le juegan en contra.

Estoy absolutamente convencido que nadie está exento de equivocarse y no por ello debe tomar posiciones extremas.

Dialogando con especialistas sobre el caso que "conmociona" ( algún día nos va a conmocionar la pobreza, la desnutrición, la pésima salud y los negociados descarados que hay en esta aldea) a Rafaela, llegamos a la conclusión que quizá el mensaje de renunciar siendo Indelman una excelente funcionaria ( dicho por la mayoría de las autoridades, dependientes, subalternos, superiores, pares y como dijimos antes hasta el mismísimo Gobernador de la Provincia) sea más contraproducente que haber bailado al ritmo de Los Palmeras en 356 el Día del Amigo.

Hoy los educandos, es decir los niños y adolescentes en donde la Señora Indelman tiene injerencia, reciben el pésimo mensaje que en la vida es imposible equivocarse, más aún, de acuerdo al descargo hecho por la misma funcionaria, en donde manifestó que ella se cuidó de no violar ningún protocolo y que las imágenes que se ven están fuera de contexto, cosa que creemos por que hemos recibido el mismo mensaje de diferentes fuentes presentes en el lugar, Indelman deja como triste conclusión que ni siquiera en esta sociedad es posible defenderse con la verdad, que la verdad absoluta la tiene la implacable opinión pública que en muchas oportunidades está errada y condiciona a los malos funcionarios públicos, esos que le aceptaron la renuncia a Indelman sin poner en la balanza todos los aspectos.

En una charla con adolescentes en el día de ayer, una joven me manifestó: "Si a mi o a mis padres le pasa algo así, yo me suicido". Estoy absolutamente convencido que el mensaje no debe ser ese, y que si Indelman se equivocó pero es una buena funcionaria, debe seguir en su cargo y debemos terminar con la hipocresía y la mentira: LOS FUNCIONARIOS, LOS MAYORES, LOS PADRES, TODAS LAS PERSONAS SE PUEDEN EQUIVOCAR, PERO NO POR ELLO HAY QUE SOMETER A ESA PERSONA AL ESCARNIO PÚBLICO.

Dicho esto, les quiero comentar que esta nota la comencé a escribir anoche y por cuestiones laborales no la pudo terminar, esta mañana, cuando retomé la redacción de la misma, me llegó un mail en donde me informaban los cargos que la fiscal interviniente le va a imputar a Indelman y al ser una "exclusiva" quiero compartirlo con ustedes:

Romina Indelman es responsable de otros cargos mucho antes de haber festejado el Día del Amigo en 356 y quizá sea la mayor responsable del brote del coronavirus a nivel mundial: La Fiscal interviniente tiene pruebas contundentes que fue ella la que tomó la sopa maldita con el murciélago casi crudo, por lo cual es quien es responsable del inicio de la pandemia, ni más ni menos.

Romina Indelman y los dueños de 356 son culpables de los deficientes controles que existen en los ingresos a Rafaela, por los que cualquiera puede entrar sin que nadie les pida ni la VTV, esto es por que todo el día Indelman se pasea en su auto al ritmo del "Bombón Asesino" a todo volumen .

Romina Indelman y los dueños de 356 son culpables que a Rafaela ingresen camiones provenientes de Brasil para cargar y descargar en el frigorífico, sin que se tomen ningún tipo de recaudos.

Rominan Indelman y los dueños de 356 son los organizadores de todas las fiestas que se hacen en "las quintas" en donde siempre concurren muchas más de las personas permitidas por protocolo, en muchos casos hijos de muchos funcionarios públicos que hoy se rasgan las vestiduras

Indelman será indagada y seguramente culpada por bailar "el Bombón Asesino", una verdadera "merzada" para una funcionaria que tiene la obligación de dar el ejemplo y de al menos bailar al ritmo de intelectuales como Mozart y Bach.

Por otra parte, y aquí es donde estoy absolutamente de acuerdo con la fiscalía , la mencionada señora Indelman tuvo la tupé de bailar al ritmo de Los Palmeras y no de La Mona Jimenéz, muy mal gusto el de esta funcionaria.

Hace mucho, y ya poniéndonos un poco más serios, que sostengo que la justicia deja mucho que desear, que en oportunidades es impiadosa con lo pobres y genuflexa con los poderosos y que la presión de la opinión pública los lleva a sacarse la venda, y cuando la justicia se saca la venda, la justicia deja de ser tal.

En una ciudad en donde nunca se investigó correctamente la obra pública de los períodos de Perotti y Castellano, en donde de un día para el otro hacen una rotonda para beneficio de unos pocos, en donde a un amigo le dan una plaza para que haga un bar y donde todas las licitaciones las gana una misma empresa, no tengo la menor duda que Romina Indelman y los dueños de 356 son los "perejiles" que hacen falta para entretener a los giles y tapar los grandes errores que tiene los políticos en el ejercicio de sus funciones, algunos por acción y otros por omisión.

Si Romina Indelman se equivocó, pero es una buena funcionaria, debe seguir en su cargo y dar el ejemplo que en la vida uno puede cometer errores, que es posible, que nadie es perfecto. Lo mismo para con los dueños del bar 356, gente honesta y de trabajo, queridos por todos y personas de bien.

Es horade dejar de ser hipócritas y sacarnos la careta, hay que darle paso a la razón y a la cordura y dejar de buscar "perejiles" o "chivos expiatorios" para tapar los grandes problemas de la sociedad, que no pasan por que Romina Indelman haya bailado "el Bombón Asesino" en 356.