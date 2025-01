Luis Juez deja la presidencia del PRO en el Senado y quiere ser el candidato a gobernador de Javier Milei

Luis Juez aseguró en una entrevista que quiere renunciar a la jefatura del bloque de senadores del PRO y que se lo comunicará en una reunión a Mauricio Macri. Además, deslizó su intención de presentarse como candidato de Javier Milei en las elecciones para gobernador de Córdoba en 2027.

Así lo declaró el legislador en un reportaje que concedió al diario La Nación. Lo hizo en medio del receso de verano del Congreso y a la espera del inicio de la actividad parlamentaria con las sesiones extraordinarias que acaba de convocar el Gobierno para enero y febrero.

El malestar de Juez se dio especialmente a partir de la votación por el desafuero de Edgardo Kueider, el senador de Unión por la Patria que intentó ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares en una mochila y quedó detenido allí desde hace más de un mes.



En ese tratamiento del tema en la Cámara Alta, el PRO votó dividido, a contramano de la idea del jefe de bloque del espacio que contiene a seis senadores. "Me trajo mucho dolor de cabeza esa votación. A mí me molesta que me subestimen. Yo no quería ser presidente de la banca, de hecho no lo voy a ser en en el futuro inmediato", dijo el cordobés, anticipando una salida de la presidencia del bloque".

Al respecto, agregó: "No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado". Consultado si era Macri quien lo desautorizó, Juez fue claro: "Sí, no me gusta tal cosa, y esas cosas pasan, pero no hay ninguna autocrítica, entonces es muy complicado. Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir. De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Kueider. Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque".

Su relación con Milei y sus chances de ser gobernador de Córdoba

Consultado por su vínculo con el presidente Javier Milei, Juez sorprendió al resaltar la buena sintonía que tienen. "Es un tipo con el que puedo hablar de cualquier cosa, de la familia hasta un análisis político en profundidad, con el que puedo decir lo que pienso porque no se va a enojar por lo que diga. Como un amigo, que lo aceptas con toda su virtud y sus defectos", relató.



"A mí Milei no me pidió nunca nada, no me pidió que votara de una manera o de otra, que dejara de decir una cosa u otra, que no me manifestara de una forma u otra. Sí me pasó con otros presidentes con los cuales he tenido una gran relación, pero que sin embargo se fastidiaban, se enojaban por cuestiones. Con Milei nos hablamos con una franqueza impresionante y no veo que él especule conmigo, ni anda esperando de mí algo que sabe que yo puedo no dar. Tampoco yo estoy con el cuchillo abajo del poncho", añadió el senador.

Además, dejó abierta la puerta a una posible candidatura en 2027 por la gobernación de Córdoba, en la que se incluya su nombre dentro de un espacio en el que también confluya La Libertad Avanza. "El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’", sostuvo.

Y recordó además cómo fue su primer diálogo con él. "La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de Senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección".



Fuente: Clarín