Coronavirus: con ya 3.200 muertes, el Gobierno insiste en "optimizar las medidas de protección"

“Nuestro compromiso es decir lo que está pasando. En ningún momento queremos asustar, pero necesitamos optimizar las medidas de protección”, señaló la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti durante el reporte diario matutino del Ministerio de Salud, en el que se informó sobre 21 nuevos fallecidos, por lo que ya suma un total de 3.200 muertos desde marzo. La cifra se traduce en una tasa de mortalidad de 70,1 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

Los nuevos decesos correspondieron a 10 hombres, 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Río Negro; 2 residentes en la provincia de Chaco; y 11 mujeres; 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Chaco.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.939 los casos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 173.355 el total de infectados, con una incidencia de 382 casos por cada 100 mil habitantes.

También se informó que, de las personas que hoy cursan la enfermedad, 1,024 están en unidades de terapia intensiva, de las cuales el 88,3% lo hacen en establecimientos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

El porcentaje de camas de cuidados críticos ocupadas, más allá de la dolencia que explique la internación, es de 54% a nivel nacional y 64,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La "tensión" en estos servicios se sigue dando a expensas del subsector privado de la Ciudad de Buenos Aires, Vizzotti.

La funcionaria detalló que “no hay nuevas áreas con transmisión comunitaria, pero tampoco tenemos provincias que no hayan registrado casos en los últimos 14 días”, por lo que llamó a que en las áreas donde no hay casos “a no bajar la guardia y que se continúe con la vigilancia”. A modo de ejemplo citó las provincias de Jujuy, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, “que hasta hace apenas unas semanas no tenían nuevos diagnósticos y hoy reportan la mayor cantidad de casos nuevos de Covid-19 después de la región del AMBA”.

A su turno, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, confirmó que del total de los casos acumulados desde marzo, “1.119 (0,6%) son importados, 51.090 (29,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 92.435 (53,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica”

“Con 2.762 recuperados ayer, la cantidad de altas tras superar la Covid-19 fue de 77.855, lo que representa el 43,8% del total de los confirmados”, agregó Costa.

El porcentaje de resultados positivos sobre los testeos realizados fue de 30,67%. En detalle, ayer fueron realizadas 14.899 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 675.011 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.875,7 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados, casi en su totalidad por laboratorio, fue de 392.744.

