Martorano: "vamos a tener 20 mil casos más en Santa Fe"

A poco de que el gobernador Omar Perotti dé a conocer si flexibilizará las restricciones o mantendrá las restricciones en la provincia, la ministra de Salud Sonia Martorano, quien está en aislamiento por haber dado positivo de coronavirus, señaló que Santa Fe debe prepararse para “otros 20 mil casos o más” de Convid-19 y que ese es un escenario “que hay que pensar y para el cual hay que estar preparado”.

"Se está proyectando un escenario de 20 mil casos más (en la provincia), como mínimo. Nosotros vamos siguiendo la curva nacional. Cuando hablábamos de 20 mil era porque el cuadro nacional era 250 mil y hoy ese cuadro está en 600 mil. Ese es un escenario que hay que pensar y nos estamos preparando para eso. Lo importante es que no se den los casos todos juntos”, expresó la ministra en declaraciones a la emisora LT8 de Rosario.

Con una cifra de récord de casos positivos de coronavirus (este jueves la provincia registró 1.360) el gobierno evalúa por estas horas si flexibiliza algunas actividades que viene reclamando mayor apertura, como la gastronómica o los gimnasios. Pero si bien el gobernador Perotti se mostró abierto a algunas flexibilizaciones, el grupo de profesionales de salud que lo asesora se mostró contrario a esa decisión y hasta planteó la posibilidad de que se recurra a mayores restricciones.

Martorano mostró cómo está la situación con la curva de contagios en la provincia y detalló que “está subiendo y mucho, con números muy altos. Pero la foto de hace 14 días la veremos dentro de 21 días. Yo hablaba de un escenario de 20 mil casos y lo superamos con una letalidad baja. Con cierto estrés pero nunca tuvimos inconvenientes en camas, en atención, en plasma. Pero en una pandemia la situación es variable. En España están cerrando, tienen un rebrote, están complicados. ¿Y nosotros? Estamos comenzando el momento para el que nos preparamos. Empezó el famoso ascenso rápido, con números muy altos por día”.

En ese sentido, apeló a la responsabilidad social para aplanar la curva de contagios. “A los jóvenes les pedimos que no se junten, que estén lo más posible en casa, ellos son los más contagiados y así contagian a sus seres queridos. A todos les pido un poquito más. A la gente hay que entenderla, hay mucho cansancio y desgaste, la situación social y económica es complicada y se verá la mejor manera de acompañarlos. No circulemos, no usemos los espacios públicos", señaló.

Asimismo, dejó en claro de que, si llegara a saturarse el sistema de salud en Santa Fe, podrían derivarse pacientes a otras jurisdicciones, y dio como ejemplo el norte de la provincia de Buenos Aires. “El ministro Daniel Gollán se puso en contacto para que podamos contar con todas las camas del norte de la provincia de Buenos AIres, como por ejemplo San Nicolás o Ramallo. Al igual que cuando estábamos con pocos casos y pusimos a disposición nuestras camas. Somos un país federal y algún día deberíamos entender esto", indicó.

También, y luego de destacar lo realizado desde su gestión -como el aumento de números de testeos, de camas críticas, y de laboratorios, entre otros-, Martorano envió un mensaje a todos los santafesinos: "Santa Fe es un pueblo muy grande y muy solidario y vamos a salir de esto. Les digo que hay una esperanza, que es la vacuna, pero viendo lo que pasa en el mundo, creo que vamos a tener que aprender a convivir con el virus por un tiempo.

Fuente: Uno Santa Fe