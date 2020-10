Luego de años de lucha de las mujeres y meses de negociaciones, la provincia de Santa Fe tiene ley de paridad para los tres poderes del Estado, partidos políticos, entes con participación estatal asociaciones, consejos y colegios profesionales. Uno de los aspectos destacados es que, a diferencia de lo que se aprobó en junio en el Senado, la ley entrará en vigencia en las elecciones de 2021 y no en las de 2023.

“Lo que se plantea con la paridad es, entre otras cosas, la necesidad de que nuestra voz en los lugares de decisión no dependa de si existe o no voluntad política de los hombres. Sabemos que los decisores en la mayoría de las organizaciones políticas son dirigentes varones, por eso insistimos en que sea un derecho garantizado y sostenido en el tiempo, y para eso precisamos una Ley que respalde nuestra lucha”, argumentó la diputada socialista Gisel Mahmud.

En este sentido, el trabajo realizado por diputadas y diputados buscó poner en relevancia algunos aspectos que, según entendían en conjunto con las organizaciones por la paridad, no estaban contemplados en el proyecto con media sanción.

Por todo esto, se incorporó que la Ley deberá entrar en vigencia en las elecciones de 2021 sólo para las elecciones de los concejos municipales, mientras que, en el resto de los cargos, entrará en vigencia recién para 2023. También que las listas de pre candidatos para diputados, concejales y miembros de comisiones comunales tienen que estar confeccionadas de forma alternada (varón-mujer-varón, etc) y en las elecciones generales para armar las listas tendrá que usarse el sistema D’Hondt. Las listas definitivas van a resultar del corrimiento que tiene que hacerse para que dentro de cada dueto haya una persona de cada género. De esta manera se garantizará la presencia del 50% de mujeres en listas.

"Esta es una vieja demanda de las mujeres y estuvimos cerca de conseguirla en 2018, cuando el proyecto presentado por el Ejecutivo obtuvo media sanción de Diputados. Lamentablemente en ese momento no prosperó en Senadores. Hoy tenemos una realidad distinta y estamos convencidas que esta Ley va a hacer mucho mejor la democracia de Santa Fe garantizando paridad en los 3 poderes del Estado. Sin dudas estamos viviendo un momento histórico y es motivo de mucha alegría " afirmó Mahmud.

Por su parte, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, consultada luego del debate que convirtió en ley el proyecto de paridad de género, expresó: “Se trata de una norma muy ansiada, un hito en la consolidación de una democracia paritaria en Santa Fe”.

En lo que hace al contenido de la flamante norma, la presidenta del Senado subrayó que “esta ley es un piso importante. Desde hoy, existirá la paridad de género en la composición de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; partidos políticos, entes públicos con participación estatal y asociaciones y consejos profesionales”.

Rodenas afirmó: “Desde el mismo inicio de nuestra gestión, nos hemos propuesto junto con el gobernador Omar Perotti incorporar a la agenda pública todas las cuestiones relativas al género que estaban pendientes. La creación de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género dio cuenta de esta decisión, y así lo hicimos. Con paridad hoy dimos un paso más y así seguiremos cumpliendo con aquello que nos hace –a todas y todos– más iguales y más democráticos.”

