En medio de la crisis económica, el Gobierno le inyectará a las empresas públicas $ 347.274 millones

En un contexto de aguda crisis económica y déficit fiscal, el Gobierno destinará 347.274 millones de pesos a financiar el gasto de las empresas públicas en 2021, según el detalle del presupuesto 2021 que esta semana debatirá la Cámara de Diputados de la Nación.

Se trata de un 0,9% del PBI proyectado para 2021, frente al 0,7% del 2019, el 0,8% del 2017 y el 1,5% del 2015. La última previsión oficial fue en 2019, cuando el gobierno anterior destinó un 0,5% del PBI a este rubro, pero este año (cabe recordar que el Gobierno se manejó con una prórroga del presupuesto anterior) se congelaron las tarifas de los servicios públicos y se revisó la política de desvinculaciones y reducción del gasto en estas firmas.

En una planilla anexa al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que la cámara Baja tratará esta semana, se puede observar que a Yacimientos Carboníferos Río Turbio se le destinarán $ 9346 millones, contra $ 2588 millones de 2018 y $ $ 10.304 millones en 2015. El Correo recibirá $ 6300 millones, frente a $ 2703 millones de 2018 y $ 3208 millones de 2015. En el área de medios, la cifra será de $ 8324 millones el año próximo, frente a $ 3900 millones de 2018 y $ 5346 millones del 2015, entre Télam y radio y Televisión Argentina.

En transporte, entre Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles, sumarán $ 151.977 millones, frente a $ 47.962 millones del 2018 y $ 41.568 millones del 2015.

El economista Nicolás Gadano, consideró que “en algún momento el Congreso debería reflexionar por qué el Estado participa en la fabricación de carbón, o cualquiera de estas empresas, que además son deficitarias”.

“Este proyecto tiene además dos elementos más para verlo en forma crítica: un déficit fiscal que no se puede financiar en 2021 y el hecho de que el sector privado este año hizo un ajuste en términos de empleo y salarios, por lo que el argumento de que las empresas públicas no pueden hacerlo suena muy irritante en vez de pensar en alguna reforma”, dijo a Infobae el ex subsecretario de Presupuesto.

Por su parte, Jorge Neyro de la consultora ACM expresó que “el nivel de transferencias no parece elevado, es aproximadamente el 0,8 por ciento del PBI, teniendo en cuenta el nivel de déficit previsto, del 4,5 por ciento del PBI”.

Sin embargo, aclaró, “en algunos casos el déficit depende fuertemente de la reactivación de actividades como el transporte aéreo, que resulta muy incierta en medio de la pandemia. Si no se lograra la reactivación prevista, ese déficit puede crecer por encima de lo previsto en el presupuesto”.

Balance previo

En un balance de gestión, el gobierno de Mauricio Macri había destacado que, durante esa gestión, que no pudo resolver los problemas macroeconómicos del país, “se logró mejorar la producción de las empresas con menos costos para el Tesoro”.

“Efectivamente, las transferencias del Tesoro a las empresas bajaron de 1,51% del PBI en 2015 a 0,74% del PBI en 2018. (En pesos constantes 2018, esto significa una reducción desde $207.127 millones a $136,360 millones en 2018, una caída de 24%.) Esto se compone de reducciones de las transferencias para cubrir gastos operativos de 1,01% a 0,71% del PBI; y de 0,50% a 0,22% del PBI para cubrir gastos de capital”, se indicó en un informe.

Además, se destacó que, para 2019, se estimaron transferencias totales de 0,57% del PBI, “una baja de 0,17% del PBI adicional”.

“La reducción de transferencias está vinculada tanto a la disminución de subsidios para cubrir la brecha tarifaria (por ejemplo, en AySA) como a estrategias exitosas de reducción del gasto y de aumento de ingresos en diversas empresas (por ejemplo, FAdeA, Casa de Moneda y Belgrano Cargas y Logística)”, agregó ese informe.

Para 2021, el Gobierno prevé descongelar las tarifas de los servicios públicos, al menos en forma parcial, tal como lo explicó el secretario de Energía, Darío Martínez.

Fuente: Infobae