Gálvez: un policía que fue candidato a intendente extorsionó a una detenida para robarle la AUH

Lejos quedaron los días en los que Leonel Oscar Balbuena alzaba la voz en representación de los ciudadanos de Villa Gobernador Gálvez y se ofrecía como una solución a los problemas que azotaban a esa localidad santafesina. En las elecciones de 2015, Balbuena, efectivo de la policía provincial, de 41 años, se postuló a intendente por el partido Juntos Podemos. No ganó en las urnas y continuó con sus tareas laborales como agente de la fuerza, la cual integra desde febrero de 2012. Hoy, su realidad es muy diferente: está arrestado con prisión preventiva tras ser acusado de extorsionar y robarle el dinero de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a una detenida.

Según la denuncia, la mujer, identificada como S.B., declaró que el hecho ocurrió el 4 de abril del año pasado en la seccional 21ra de Gobernador Gálvez. S.B. dijo que se había peleado con otra chica y que por eso la llevaron a esa dependencia policial. “Antes de que me detuvieran, yo estaba yendo a cobrar el bono de los $10.000 que había dado el gobierno, tenía la tarjeta del Banco Nación a mi nombre”, contó al hacer la denuncia.

Una vez en la comisaría, a S.B. le retuvieron los anillos que llevaban sus dedos, el cinto y la tarjeta. Luego, relató ella, se le acercó varias veces Balbuena, quien oficiaba de sumariante: “Continuamente me pedía el PIN de la tarjeta, que se usa para cobrar en el cajero. Yo al principio me negaba a dárselo, pero vino muchas veces, y en las últimas me dijo que el comisario había dicho que le tenía que dar el PIN sino me iban a poner un revólver o me iban a armar una causa para que quede. Yo tuve mucho miedo, porque tengo dos hijos menores a mi cargo, y no quería quedar detenida, menos por algo que no había hecho. Entonces le di el PIN, y después se fue”.

Tras darle la clave de acceso de la tarjeta al cajero automático, el policía fue hasta “la sucursal del Banco de Santa Fe de Villa Gobernador Gálvez, en Avenida San Martín 2210, y utilizando la misma extrajo la suma de $9900 pesos que se hallaban depositados en la cuenta bancaria”, indicaron fuentes judiciales.

Balbuena volvió al rato a la comisaría y se encargó de trasladar a S.B. hasta su casa. A la mujer le devolvieron todas sus pertenencias, menos la tarjeta, que nunca apareció. Para su sorpresa, cuando fue al banco a retirar su dinero al día siguiente se encontró con que la cuenta estaba vacía.



De inmediato, S.B. fue a hacer la denuncia. El caso recayó en manos del fiscal Gonzalo Fernández Bussy, quien luego de la investigación resolvió imputar a Balbuena por el delito de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público en grado de consumado y en carácter de autor.

Para Fernández Bussy las pruebas contra Balbuena resultaron contundentes. Por ejemplo, las filmaciones de las cámaras de seguridad de los cajeros que en los horarios señalados por la denunciante mostraron a un policía ingresar con una tarjeta magnética de débito o crédito de color azul, similar a las otorgadas por el Banco Nación y diferente a las tarjetas de cobro que el Banco Santa Fe les da a los efectivos policiales, las cuales son de color verde.

Al momento de las cuatro extracciones de los casi $10.000, Balbuena había salido de la comisaría para trasladar a un detenido. Si bien el GPS del patrullero que utilizó aquella noche no funcionaba desde hacía aproximadamente un año, el Área Técnica de la Dirección Provincial de Infraestructura brindó un reporte del sistema de comunicación TETRA que posee dicha unidad.

“Por los datos arrojados y el análisis practicado se puede determinar que efectivamente la unidad móvil circuló por la localidad de Pueblo Esther y Villa Gobernador Gálvez en los horarios que se operó en los cajeros automáticos de los bancos citados con la tarjeta de S.B.”, confirmó el fiscal.

Balbuena tuvo su audiencia imputativa en el día de ayer. Su defensa pidió su libertad. Pero el juez Hernán Postma rechazó esa solicitud, aceptó la acusación del fiscal y decidió dictarle la prisión preventiva al policía. Con sus aspiraciones políticas totalmente derrumbadas, ahora podría pasar varios años preso.

