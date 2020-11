Causa Cuadernos: fiscales alertan injerencia política en el inminente fallo de la Justicia

La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir esta semana un punto clave en la Causa Cuadernos. El Tribunal integrado por los Ana María Figueroa y Daniel Petrone dictará o no la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la causa que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación, Julio de Vido, y otros funcionarios, empresarios y banqueros. Previo a conocer la resolución, los fiscales alertaron por una posible injerencia en el fallo.

«Hay políticos involucrados en el caso cuadernos por lo que van a buscar que se condicione al sistema judicial», señaló esta mañana el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé. De la misma manera, indicó que «es absolutamente significativo que quienes plantean la inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido no sean los ni los arrepentidos ni sus abogados», informó NA.

No obstante, el fiscal insistió en que no cree posible que «un Tribunal de Derecho vaya a declarar la inconstitucionalidad de las confesiones de los arrepentidos». En este sentido, respondió a los cuestionamientos de la defensa que había pedido que se grabaran las declaraciones en un dispositivo audiovisual. «El nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya está rigiendo en Salta y Jujuy, no requiere ningún registro fílmico. Solamente requiere un acta», explicó.

De la misma manera, aseveró que «es absolutamente lógico y fuera de toda posibilidad de crítica indicar que es necesario iniciar sí o sí un juicio oral» y subrayó que con «la Ley del Arrepentido quienes han reconocido haber pagado sobornos son los responsables de la producción del 8 por ciento del Producto Bruto Interno de la Argentina».

Contra la designación de Rafecas

Por otro lado, Pleé abordó la discusión sobre el sistema de elección del nuevo Procurador General y el proyecto presentado por el oficialismo para reformar la Ley de Ministerio Público. «Hicimos una presentación de casi 80 fiscales dirigidas a Oscar Parrili (presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores) diciéndole que estábamos en desacuerdo. Un procurador tiene que ser fruto de un consenso político no de un gobierno de turno, ya sea éste y o cualquiera», sentenció.

