PREMIO DE PIEDRA RAFAELA 2020

Gobernador de la Provincia de Santa Fe C.P.N. Omar Perotti: Asumió hace un año el cargo máximo de la provincia de Santa Fe. Luego de tener más de seis meses para prepararse y conformar un equipo que esté a la altura de las circunstancias, puso en un lugar clave a un Ministro muy controvertido como Ricardo Saín y a poco de asumir se enfrentó al reclamo popular de su Rafaela natal por el lamentable caso Glaría. No dio la cara ante el reclamo generalizado de justicia en una ciudad que se vio conmocionada y sacudida.

Al poco tiempo la pandemia hizo su aparición y no tuvo los reflejos suficientes para organizar una provincia con una dependencia muy grande de Buenos Aires y de Rosario internamente, llegando a convertirse en una de las peores en el trato de la pandemia en el país. En medio de la crisis sanitaria su Ministro de Salud dio un portazo así como en Rafaela lo hizo el Dr Roberto Vitaloni, un intachable que argumentó cuestiones de salud dejando un vacío muy difícil de cubrir.

A mediados de año tuvo que recurrir a su amigo Marcos Corach para que desde un cargo inventado le organice un poco el desastre que es su gabinete, siendo una especie de Jefe de ministros en las sombras.

Para dar respuesta al flagelo de la pandemia se rodeo de funcionarios y funcionarias amigos e incapaces, que no dan las respuestas necesarias que la situación amerita.

Mantuvo a Marcelo Saín en un cargo por demás importante pese a que fue el hazmerreír a nivel nacional y sobre el final del año se vio seriamente salpicado por el escándalo del juego clandestino y la acusación que pesa sobre un Senador hasta hace muy poco tiempo amigo como Armando Traferri, procurando la tarea de escaparle a un archivo imposible de borrar. Sin duda alguna el año de Omar Perotti fue para olvidar. En el 2021 tendrá que barajar y dar de vuelta, para bien de todos los santafesinos.

Intendente Municipal de Rafaela Arq. Luis Castellanos: Su dependencia de las decisiones del poder político provincial opacaron su labor como máxima autoridad de la ciudad. Con muchos años de experiencia en el cargo, Castellano demostró falta de autonomía a la hora de tomar las decisiones necesarias e imprescindibles para la ciudad.

La pandemia lo sorprendió y durante las primeras semanas de la cuarentena su ausencia fue notable. La presencia de Corach auditando todo y siendo un virtual intendente demostró su dependencia absoluta de Omar Perotti. No supo dar respuesta a los reclamos de diferentes sectores de la sociedad en los primeros meses de la cuarentena y sobre el final del año, privilegió la recaudación sobre la salud de los rafaelinos, no queriendo ponerle un freno a las fiestas clandestinas que tanto combatió a mediados de la pandemia. Buscó culpar a una reunión en un conocido bar de nuestra ciudad por los contagios que todos sabían iban a venir, entre otras razones, por su incapacidad para llevar adelante un plan coherente y acorde a la problemática sanitaria que se vive en la ciudad.

Presidente del Concejo Municipal de Rafaela Lic. Germán Bottero: En un año totalmente atípico y con condiciones laborales nuevas, comenzó dando respuestas satisfactorias al trabajo del Concejo Municipal en forma remota.

Fue muy tibio a la hora de actuar cuando desde la familia Merli intentaron avasallar a uno de los poderes del Estado, reiterando una actitud muy cuestionada desde su propio partido y actuando de manera especulativa. Su accionar contrastó con el de su "delfín" Leonardo Viotti.

Al final del año, mostró su costado más oscuro y cuestionable cuando en una actitud absolutamente machista y demodé, privilegió sus intereses personales y no acompañó la moción para que Alejandra Sagardoy se convierta en Presidenta del Concejo Municipal, lo que hubiese llevado a que sea elegida por unanimidad, un hecho que no sucede desde hace algunos años. Tampoco condenó el exabrupto que uno de los concejales profirió para justificar su "no voto" por Sagardoy. Sin duda alguna el año de Bottero es para el olvido y digno merecedor del "Premio de Piedra"