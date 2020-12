DESTACADO DE ORO 2020: HOSPITAL JAIME FERRE

Todo el personal médico, paramédico, enfermeros, camilleros, choferes y dependientes del Hospital Jaime Ferré de Rafaela, sin duda alguna fueron los que más se destacaron a lo largo del año. Todos los dependientes del Hospital, desde el Director hasta quien se encarga de la limpieza, pasando por enfermeras/os, camilleras/os, choferes de ambulancias, personal paramédico, todos estuvieron y están en el frente de batalla cumpliendo una labor titánica por la que Rafaela les estará por siempre agradecida.

Todos los integrantes del Hospital Jaime Ferré tienen que saber que la ciudad en su conjunto les agradecen todo lo que hicieron desde el minuto uno de la pandemia, estando en el frente de batalla y poniendo siempre el profesionalismo y la vocación por sobre algunas falencias que el mismo sistema de salud tiene en una provincia en donde, al igual que en la Nación, muchas veces se privilegian otras áreas que a los políticos les rinde mucho más a la hora de cosechar votos.

Muchas gracias, un simbólico abrazo para todos y cada uno de los que conforman la gran familia del Hospital Jaime Ferré, y vaya como homenaje la emblemática y mítica canción RESISTIRÉ, himno indiscutible de todos los integrantes de cuerpos de salud del mundo.

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerme en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tú

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré