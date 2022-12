RAFAELINOS DESTACADOS DEL 2022

Gustavo "Lechuga" Alfaro

Este 2022 trajo para "Lechuga" Alfaro la frutilla del postre a su carrera, el sueño de todo entrenador, jugar un mundial. El ex entrenador de Atlético llevó a Ecuador a su cuarto mundial en Qatar.



"¿Dirigir un Mundial? Cuando empecé la cuesta era muy alta. Yo arranqué desde el interior del interior: en Rafaela, una ciudad argentina con más pasión por el automovilismo que por el fútbol. Lo primero que tenía que demostrar era que podía dirigir en mi club y trabajar para dirigir en Primera División. Ese era el sueño máximo", expresó en una entrevista con la FIFA.



Alfaro, campeón con Arsenal a nivel local e internacional, nunca había estado a cargo de un seleccionado. Tomó las riendas de la tricolor en agosto de 2020, y supo sortear la altamente competitiva eliminatoria sudamericana, convirtiéndose así en el primer rafaelino en disputar una Copa del Mundo.

Melisa Gretter

Deportista consagrada, ya histórica exponente del básquetbol rafaelino y nacional, multicampeona, fue recientemente nominada a los Premios Olimpia, la máxima distinción al deporte nacional. De su mano la selección nacional a dado un salto enorme y ya planta cara a cualquiera en la escena internacional.



En una año en el que junto al combinado nacional supo hacerse con el subcampeonato de la AmericCup, disputada en San Luis, y de destacada actuación en su actual equipo, Estudiantes de Madrid, Melisa a sido sin lugar a dudas una de las deportista rafaelina más destacada del año.

Juan Ignacio Ruggia

A través de los programas de empleo de la Municipalidad de Rafaela, el coordinador del área, Juan Ignacio Ruggia se perfila como una de las figuras jóvenes de la política local. Desde ya algunos años ha tomado a su cargo diversas iniciativas que ayudan a mantener empleados a los rafaelinos y sobre todo insertar laboralmente a varios jóvenes y personas con capacidades diferentes. Estado presente en donde tiene que estar.



Queda pendiente la tarea de impulsar mecanismos para facilitar la labor del mayor generador de empleo para Rafaela, el sector privado. El reconocimiento político sabrá llegar temprano para este prometedor cuadro político si es que comienza a centrar esfuerzos en la tarea de promover al sector que ha creado y moldeado nuestra ciudad.

Mariana Andereggen

Consolidada en su cargo como Secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, lleva adelante uno de los programas más destacados y elogiados por todo todo el arco político de la ciudad, "Seguila Igual", orientado a apoyar a jóvenes padres y madres a terminar sus estudios y brindar educación desde la primera infancia a sus hijos.

Durante estos últimos meses, el Seguila! acompañó a 79 estudiantes, de los cuales 23 lograron terminar la secundaria. Por otra parte, la Línea de Acompañamiento para Jóvenes y Adultos (LAJA) logró acompañar a 5 egresados y egresadas. El objetivo planteado para el año próximo estará puesto en la ampliación de su alcance.

Gabriela Culzoni

Una de las más destacadas artistas plásticas de la ciudad de los últimos tiempos a esta parte. Con un compromiso social y político en la promoción de las expresiones artísticas, a través de sus tarea como docente y al frente de la secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad.

Este año estuvo presentando su muestra “El eco del nuevo entorno”, muy elogiada por colegas y público en general. Su exposición tuvo lugar en la galería Luogo y brindo a la gente una experiencia artística inmersiva, dentro de un espacio luminoso, en donde se intervinieron también paredes que lograron crear un gran impacto.

Concejal Lisandro Mársico

Sin duda alguna es el concejal que más exposición tiene, el que se anima a decir lo que otros no pueden o no quieren. No especula a la hora de manifestar lo que piensa y casi que se convirtió en el único opositor en un Concejo dominado por la mediocridad en donde la especulación política es la moneda común.

Mársico enfrenta su último año como concejal y su futuro aún es incierto, pese a que en las encuestas es quien mejor mide y algunos se animan a augurar que es la persona ideal para que Rafaela cambie de color político tras tantísimos años de peronismo.

Con muchos proyectos presentados, este año confirmó definitivamente su ingreso a Juntos por el Cambio, integrando bloque con el radicalismo de Leonardo Viotti y Germán Bottero, pero siempre con la impronta personal que lo caracteriza desde que se inició en la política.

Quienes lo conocen dicen que ya manifestó su intención de ser candidato a intendente el año entrante, pero seguramente va a chocar con las fundadas intenciones de Leonardo Viotti, quien puede mostrar sus logros en las elecciones intermedias.

Frontal al extremo, Mársico se destacó a lo largo del año por no tener "pelos en la lengua" y decir las cosas como son, inclusive enfrentándose al intendente Castellano y exigiéndole las respuestas que sus pares, en oportunidades, no se animan a solicitar.

Diputado Nacional Roberto Mirabella

El Diputado Nacional Roberto Mirabella es la apuesta fuerte de Omar Perotti para sucederlo en el cargo el 2023 próximo a iniciarse. Mirabella se destacó a lo largo del año por presentar proyectos siempre con la mirada puesta en Santa Fe y dejando de lado discusiones de la política nacional, privilegiando el trabajo en pos de su provincia.

La última parte del año se lo vio muy activo en los medios de difusión nacionales en donde en ningún momento "esquivó el bulto", declarando su intención de ser candidato a ocupar el sillón principal de la Casa Gris que hoy ocupa su amigo y mentor Omar Perotti.

Sus proyectos siempre tuvieron la Santa Fe como eje central, y no titubeó a la hora de manifestar su desacuerdo con las políticas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner pese a integrar el mismo partido político. Hace unos pocos días anunció que piensa recorrer las rutas de la provincia junto al periodista Alejandro Fantino y hay quienes no descartan una fórmula en conjunto para el año próximo.

Roberto Mirabella en cada oportunidad deja en claro su origen rafaelino y destaca que su formación política se la debe a la ciudad.

Es sin lugar a dudas uno de los actores centrales de la política de Santa Fe y sus aspiraciones se fundan en una formación sólida, Mirabella tiene aspiraciones que para nada son desmedidas, el tiempo dirá si es su momento.

Nestor Clivati

El periodista de Radio "El Espectador", a lo largo del año que culmina se destacó por su participación a nivel nacional como integrante de una de las principales emisoras de la Argentina.

Su participación en el Mundial de Qatar fue motivo de elogios por sus propios colegas, y en cada una de las conferencias de prensa en donde participó, su impronta personal se vio reflejada. Respetado al punto que el Director Técnico Campeón del Mundo Lionel Scaloni lo llama por su nombre en los encuentros formales con los periodistas, al igual que el entrenador de Ecuador Gustavo Alfaro. Nestor Clivati atraviesa un momento profesional inmejorable que seguramente se verá reflejado en la temporada futbolística próxima a iniciarse.

Incisivo, reflexivo, cuidadoso de las formas pero siempre con la palabra exacta, sin compromisos y sabedor que su mayor riqueza es la credibilidad, Clivati ya es una realidad en el periodismo de Argentina sin dejar de lado su origen rafaelino.

Carlos Quinteros

El periodista Carlos Quinteros sin duda alguna se destaca por su compromiso con la ciudad de Rafaela, y con la profesión de periodista, la cual ejerce con dignidad y responsabilidad.

Sin miedos a las presiones que desde el poder se ejerce cuando se dice lo que los políticos prefieren que se callé, Quinteros no titubea a la hora de criticar y manifiesta su parecer.

Sus programas son prácticamente los únicos en donde todas las voces de la ciudad se pueden expresar.

Sin manejar los presupuestos que se le da a quienes solo hablan bondades a cambio de unas pocas monedas, Quinteros supo ganarse el respeto de propios y extraños. Escuchar a Quinteros es saber que no hay dineros que disfracen la realidad.

Lic. María Paz Caruso

La secretaria de Ambiente y Movilidad, es sin duda alguna una de las funcionarias que más se destacan en la administración de Luis Castellano. Paz Caruso sabe ejercer su cargo con convicción y autoridad, demostrando saber lo que hace y poniendo a la ciudad a la vanguardia en temas ambientales.

Con Paz Caruso Rafaela se encuentra en un lugar preponderante en materia de lo que se denomina "ciudades sustentables". a partir de la preservación y mejora de la calidad ambiental de la ciudad.

En tiempos en los que el medio ambiente juega un papel fundamental en todos los estamentos de la sociedad, que el Estado lo acompañe con políticas públicas y que se mantengan en el tiempo, es estar a la vanguardia.

Paz Caruso es sin duda alguna el engranaje principal y motor para que Rafaela sea reconocida como un verdadero ejemplo en lo concerniente a ciudades sustentable y cuidadosas del medio ambiente,

Estudiosa, trabajadora, responsable y comprometida con su trabajo, Paz Caruso es sin duda alguna una de las rafaelinas destacadas en este 2022 que ya culmina.