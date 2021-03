“Doctor, ¿dónde busco mi torta?”: la Justicia investiga presuntas coimas de Luque al entorno de Maradona

Los fiscales de San Isidro que investigan la muerte de Diego Armando Maradona no dejan de sorprenderse a medida que investigan el expediente por el presunto homicidio culposo del ídolo que ya cuenta con más de 17 cuerpos. Con el avance de la causa y el análisis de las pruebas, más una junta médica que comenzó ayer en La Plata y será clave para definir las acusaciones en el caso, surgen elementos que podrían desencadenar nuevas imputaciones por otros delitos. Literalmente, ya no se trata solo de la salud de Diego.

En las últimas semanas, los investigadores hallaron mensajes de texto, audios y recibos de transferencias bancarias que podrían evidenciar que miembros clave del entorno de Maradona comandado por Matías Morla le cobraban un retorno de su sueldo al personal médico, en especial al neurocirujano Leopoldo Luque, hoy el principal imputado en el expediente.



“Esto surge de las pericias realizada a distintos teléfonos y es bastante claro el accionar por el cual se les pedía una especie de coima o retorno inmediatamente después de que, al menos uno de los médicos, cobraba sus honorarios. No descartamos que haya sucedido con el resto pero las pruebas más contundentes son en relación al sueldo de Luque”, explica a Infobae una fuente con acceso directo al expediente.

El caso más concreto que detectaron los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, coordinados por el fiscal general John Broyad, involucra a Luque, sospechado de ser el médico de cabecera de facto de Maradona y a una mujer poco mencionada mediáticamente hasta este momento pero que empieza a resonar con fuerza en el expediente: Vanesa Morla, hermana del abogado de Diego, Matías Morla y quien llevaba los gastos mensuales de Maradona.

Vanesa Morla, por otra parte, es o fue la pareja de Maximiliano Pomargo, otro miembro constante del entorno y socio del abogado Morla en Sattvica, la empresa que controla las marcas registradas vinculadas a Diego Maradona.

Hay un caso que para la Justicia es sumamente claro. se registró una conversación en la cual Luque y Vanesa Morla arreglan el sueldo del profesional. Convinieron que el salario sería de $100 mil por mes y que en esa oportunidad cobraría dos meses juntos. Pero en esa charla también coordinaron que la mujer ser quedaría con $20 mil de ese total. La operatoria quedó plasmada en chats y audios que datan del 15 y 17 de enero de 2020:

“Doctor, ¿dónde está mi torta?”, preguntó Vanesa en un chat, a lo que Luque responde con un audio: “Agarré tu plata pero la fui gastando durante el día. No tengo toda tu plata. Si vos querés te transfiero. Pásame tu cuenta y listo.”

Finalmente, la hermana del abogado de Maradona, aceptó que el presunto retorno de $20.000 sea mediante una trasferencia bancaria realizada ese 17 de enero de 2020 a las 14.43 a una cuenta del Banco Santander a su nombre

También conversaron mediante audios sobre la manera de retirar el dinero y sobre el recibo que Luque debía darle por el monto recibido. Incluso el medico dejo trascender que su mujer se enojaría cuando se enterara del retorno, lo que le dio pie a Vanesa Morla para hacer una especie de humorada al respecto.

Luque aseguró: “Va mañana mi mujer y los recibos te los mando por mail. ¿Tengo que imprimir el recibo? Si es todo electrónico. Pasame el mail de la contadora”. “Lo va a buscar”, continúa el médico, una persona que menciona y cuya identidad y cuando le cuente que de esa plata te tengo que dar a vos no me va a creer, bueno no importa. Quedamos así, lo busca mañana mi mujer”.

Vanesa Morla continúa: “Cuando vea que se queda 180 y me da 20 va a decir esta piba es una capa total. Es la capas de las capas. Por favor Luque, por favor…”

Según se desprende de las conversaciones mantenidas entre Vanesa Morla y Luque, analizadas minuciosamente por los empleados de la fiscalía de San Isidro, este modus operandi de cobro de sueldo y retorno de dinero fue una práctica constante mes a mes al menos hasta octubre. Un mes antes de la muerte del astro del fútbol.

Esta arista en la investigación es una de las tantas que se abren a medida que la causa central avanza. Algo similar a lo que sucedió cuando se descubrió la firma trucha de Maradona o la adulteración de un documento por parte de la psiquiatra Agustina Cosachov donde decía que había visto a Maradona el 20 de octubre cuando en realidad eso nunca había ocurrido, lo que le valió una imputación por falseada ideológica.

Mientras tanto la mira de los fiscales está puesta en las conclusiones que pueda sacar la junta médica que comenzó ayer y tendrá sus conclusiones, se estima, recién a principios del mes que viene. Sin embargo, la muerte de Diego y la cuestión médica podrían no ser el único capítulo en el expediente.

