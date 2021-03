“Estamos para ayudar, el resto no importa, el resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente”, aseguró el mandatario al encabezar un acto por las primeras mil obras realizadas durante su gestión.

“Soy el presidente que más desea que las diferencias entre nosotros no nos dividan. Vivamos con diferencias, pero que las diferentes ideas, diferentes posturas, diferentes miradas, no nos enfrenten. Lo que necesitamos es tirar todos para el miso lado”, indicó Fernández este lunes.

Y agregó: “Cuando algunos gritan, se equivocan, me hacen más fuerte, más me convencen de que este es el camino que debo seguir y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la oportunidad de ponernos de pie y de salir, de pasar este tiempo ingrato de la pandemia que tanto dolor nos ha causado”.

Además, el Presidente reiteró su compromiso a no acordar con el FMI: “¡Cuánto nos posterga esa deuda en la que nos han metido! Ahora todos están ansiosos por que arreglemos y yo también lo estoy, pero no vamos a arreglar a costa de los argentinos. Cuando digo estas cosas, no las digo para generar divisiones, las digo para que tengamos memoria y no repitamos más semejante historia”.

El acto, que tuvo su escenario principal en la localidad bonaerense de Almirante Brown, contó con la participación, entre otros, del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Fuente: Cadena3