Este dólar, que no es el blue, ya superó los $150: ¿es momento de apostar e invertir tus pesos?

En el cierre de la semana pasada, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) alcanzó los $150 y el MEP lo siguió en los $144,66 mientras el blue subió un $1 y se posicionó en los $140. Este movimiento se da en el marco de una política cambiaria que tiene como objetivo claro el control de la brecha, que está cercana al 51%.

"Por el momento, el Gobierno tiene con qué hacer frente a esa meta, dado el ingreso de divisas que se genera por la liquidación de la cosecha y gracias a las grandes restricciones que, ya de por sí, enfrenta el mercado cambiario", describe en diálogo con iProfesional, Francisco Mattig, analista de Renta Fija de Consultatio Financial Services.

El experto explica que esto responde a lo que él llama "un viento de cola" por el lado de los commodities, que le garantiza poder de fuego al Banco Central (BCRA)". Por eso, asegura que, si la decisión del Gobierno sigue yendo en esa dirección, es posible que veamos una brecha cambiaria que no varíe demasiado desde los niveles actuales en los próximos días.

Sin embargo, Mattig advierte que los riesgos principales están dados por la evolución de la pandemia y sus restricciones, así como también, por la marcha general de la economía, muy marcada por la suba de precios.

En este contexto, las miradas están puestas en el dólar CCL, que acaba de alcanzar los $150 y genera expectativa en el mercado.

El dólar "Contado con Liquidación" o CCL consiste en una forma legal de comprar dólares por fuera de las restricciones que hay actualmente en el mercado de divisas.

La operatoria de este último es de por sí sencilla, pero para poder llevarla a cabo en necesario reunir algunos requisitos, tales como contar con una cuenta en pesos en un banco local y tener abierta una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa o ALYC para luego sí poder solicitar la compra de determinados bonos en pesos, bajo la forma de "contado inmediato". Los más utilizados son el AL30, que fue emitido por el Gobierno en el canje de deuda recientemente cerrado con los acreedores externos. Si no se quiere operar con bonos, existe una opción y es hacerlo con acciones de una compañía argentina que cotice tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la de Nueva York.

El dólar que todos miran

"El dólar CCL se mueve en función de las expectativas de los distintos agentes financieros. Es decir que es un reflejo de cómo perciben el valor real de la moneda y es natural que en un contexto como el actual, donde se prenden alarmas de una nueva crisis sanitaria, los mecanismos de intervención para mantener la estabilidad en el tipo de cambio no sean muy eficientes", observa Gonzalo Pereyra Sáez, analista técnico de mercados financieros y creador de la Academia Sé diferente.

Por su parte, Sergio Morales, CEO de InterFinance, indica que la diferencia entre el dólar MEP y el dólar CCL es que el primero se obtiene para la plaza local y el segundo para el exterior. Por este motivo, explica que, en periodos de alta volatilidad, suele aumentar la brecha de precios entre ambos.

"En particular, Argentina actualmente transita un año de extrema incertidumbre producto del aumento exponencial de casos de COVID-19 y la posible vuelta de varios distritos a fase uno, sumado a la ausencia de un plan económico concreto para salir de la crisis y la cercanía de la contienda electoral", opina el analista.

De esta manera, señala que por más que haya cierta estabilidad cambiaria gracias a los fuertes controles y restricciones para la adquisición de moneda extranjera, la suba del dólar CCL evidencia que los ahorristas e inversores prefieren mirar este escenario complejo desde afuera", es decir, llevando sus capitales al exterior.

Pronóstico para la semana y el mediano plazo

Así, anticipa que se estima que durante los próximos meses, el Gobierno hará todo lo posible para contener el aumento de los diferentes tipos de cambio y, por lo tanto, no espera ver un gran salto hasta las elecciones de medio término.

En tanto, de cara a esta semana, Morales señala que el mercado cambiario analizará los resultados de marzo del relevamiento de precios elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Según el relevamiento, los participantes del REM previeron también que la inflación de marzo ascendió al 3,9%. Además, los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista se ubicará a fin de año en torno al 46% interanual. Se trata de un descenso respecto del 48,1% que estimaban el mes pasado. Sin embargo, el número muestra que sigue siendo habiendo una alta expectativa inflacionaria para 2021 en el mercado

En este sentido, anticipa que se podría acelerar el camino alcista del MEP y CCL, ya que los precios de los dólares financieros en lo que va del año no se han actualizado al mismo ritmo que la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También de cara al primer trimestre, Pereyra Sáez comenta que, si bien es muy difícil determinar lo que puede ocurrir, "es claro que la economía argentina tiene problemas, la pandemia nos golpeó fuerte y, por ello que, hoy muchos observan con sentido común que la mejor alternativa para cuidar nuestros ahorros es apostar a instrumentos financieros vinculados al tipo de cambio".

Dólar CCL: apuesta segura

Según el asesor financiero Mauro Cognetta, si bien hoy los dólares financieros están atrasados respecto del solidario, esperable que sigan evolucionando. "En algún momento, la brecha ajustará con una suba del tipo de cambio y ese va a un buen momento para vender CCL", afirma.

Recuerda, así, lo que sucedió en octubre de 2020, cuando se dio una buena oportunidad de venta para los tenedores de CCL, dada la diferencia de precio que tenía con el dólar oficial.

Y agrega que "esa brecha ese es el indicador que muestra cuándo conviene comprar y cuándo conviene vender".

Pone como ejemplo el caso de un inversor del campo reacio a convalidar la fuerte brecha y que no quería comprar MEP y CCL a comienzos del año pasado porque vendía las divisas que obtenía por la liquidación de su cosecha a $59 y en el mercado financiero los tenía que comprar a $72.

"Sin embargo, esa persona debió haber comprado y no pensar en el precio de ese momento, sino en cuánto iba a valer a futuro. No ha ido en otro sentido que no sea hacia arriba", observa Cognetta.

Así, para él, la suba del CCL se da en el marco de una pax cambiaria obtenida a fuerza de intervención por parte del Gobierno, en varios flancos (como dólar, inflación y precios).

Señala que el agro liquidó valores record de cosecha y que eso va a dar combustible al BCRA para seguir controlando el mercado cambiario.

Prevé que lo mismo puede suceder en junio, cuando se liquida el maíz de segunda, por lo que esta estrategia está garantizada para los próximos meses, pero el tema vendrá cuando se dé la escasez de dólares.

Sería ahí cuando irrumpa la oportunidad para vender CCL, por lo que hoy es una oportunidad de ir hacia allí con estrategias de inversión en activos a mediano o largo plazo.

* Para www.iprofesional.com