Mariano Recalde: “Horacio Rodríguez Larreta tiene la patología del negador, no puede ver lo evidente”

Mariano Recalde fue entrevistado este lunes y criticó con dureza al jefe de gobierno porteño. “Esto es la peor parte de la manipulación del relato, de la tergiversación de los datos. Es peligroso cuando alguien que gobierna niega la realidad y Horacio Rodríguez Larreta tiene la patología del negador, no puede ver lo evidente”, expresó el senador por la ciudad de Buenos Aires.

El ex presidente de Aerolíneas Argentinas dialogó con Buenos Vecinos y señaló que observa los datos “con preocupación y con bronca”, además sostuvo que “es evidente, no hace falta ser epidemiólogo, hace falta sentido común para entender que las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta no tienen que ver con la cuestión sanitaria”. Recalde destacó que al jefe de gobierno “lo impulsan Macri y Bullrich”.

Recalde se propuso tomar las excusas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para no tomar nuevas medidas restrictivas. En ese sentido afirmó: “Dan como excusa que no hay fundamento científico, es más que evidente el fundamento científico y los datos que hacen tomar la decisión, cuestionan la falta de diálogo y está demostrado que son ellos los que han roto el diálogo para poder hacer esto”.

“Cuando dicen que todo este berrinche la toman en función de la educación a uno se le ríe la cara, se han cansado de desfinanciar la educación, de vaciarla. Quisieron cerrar las nocturnas, quisieron cerrar el jardín del hospital Ramos Mejía”, sostuvo Mariano Recalde mientras conversaba con Pablo Duggan. Destacó: “Hay otra intención de fondo acá y es política. Me parece una muy mala decisión”.

Por último, el senador aseveró: “La ciudad de Buenos Aires si no está colapsada, está al borde del colapso, sobre todo en el sistema privado que atiende al 80% de la población”. Mariano Recalde señaló que “nos toman de tontos, solo hablan del sistema público que no lo usan la mayoría de los porteños, están teniendo que asistir con respirados públicos a hospitales privados”.

Con información de www.elintransigente.com