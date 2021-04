Seis pacientes con COVID-19 murieron en una clínica por falta de suministro de oxigeno

Familiares de personas infectadas con coronavirus que murieron en la Clínica de la Comunidad, ubicada en el partido bonaerense de Ensenada, cerca de La Plata, denunciaron a las autoridades de la institución al sospechar que sus seres queridos fallecieron como consecuencia de la falta de administración de oxígeno durante su tratamiento en ese lugar.

Según se investiga, un total de seis adultos que estaban internados en este establecimiento perdieron la vida durante la jornada de este lunes de manera repentina.



En todos los casos, oficialmente se informó que el deceso se produjo a raíz de “un paro cardiorrespiratorio”, pero las familias de esos pacientes creen que detrás de todo esto puede haber un hecho de negligencia.

Así lo consideró Carla Hornos, hija de Delfina Antonia Vélez, una de las presuntas víctimas. Esta mujer había ingresado a la institución a principios de abril, tenía 70 años y “era alguien que no aparentaba su edad”, aunque “no estaba vacunada porque la vacuna llegó una semana después”.



“Mi mamá entró a la clínica de Ensenada, la derivaron del PAMI porque no había camas en el (Instituto) Mater Dei. Ella entró en la clínica el día 7 (de abril) con (diagnóstico) positivo de COVID y le dijeron que tenía neumonía bilateral. Ella estaba con oxigeno, con máscara. El 19 la subieron a terapia intensiva y le pusieron el respirador. El 26 nos avisaron que mi mamá había fallecido de un paro cardiorrespiratorio”, contó, angustiada, la joven.

Durante una entrevista con América TV, Hornos explicó ayer que empezó a tener dudas cuando se enteró que hubo “otras seis personas más” que murieron ese mismo día y luego recibir “imágenes de una captura que estaba dando vueltas y que decía que estos pacientes habían fallecido por falta de oxígeno”.

“Cuando nosotros vimos eso, nos comunicamos con el médico que estuvo atendiendo a mamá, que nos dijo que él no estaba en la clínica en ese momento, pero que sí era verdad que faltaba el oxígeno, pero que me quedara tranquila porque a mi madre le habían puesto los tubos individuales. O sea, que nunca le había faltado oxígeno”, recordó.

Sobre la salud de la mujer, su hija aseguró que el sábado pasado hicieron una videollamada con ella y “estaba bien, dentro de la gravedad de la enfermedad” que tenía, pero el domingo le pasaron el parte de que su estado había empeorado y el lunes la entubaron.

“Hasta el médico, que en ese momento tampoco estaba en la clínica, nos llamó y nos dijo que iba a ver porque a él también le parecía extraño que haya tenido una desmejoría (tan severa) como para intubarla”, resaltó.

Ante esta situación, la joven empezó “a buscar a los demás familiares” de pacientes que fallecieron el lunes y consiguió que, al igual que ella, otras dos personas realizaran la denuncia correspondiente, por lo que el caso ahora está en manos de la Justicia.

“Otra cosa que también nos llama la atención es que el acta de defunción de todos (los pacientes que habrían fallecido por esta razón) está firmada por el director de la clínica, no por el médico de guardia o por la persona que estaba en ese momento...”, señaló.

Más temprano, en diálogo con este mismo canal, el director de esta clínica, Juan Manuel de Rosas, había reconocido los problemas por lo que estaba pasando la institución por falta de materiales: “Nosotros en este momento tenemos oxígeno porque el camión ingresó en horas de la noche y nos proveyó la mitad de nuestros tanques de oxígeno líquido, eso significa que, dependiendo del consumo y de la cantidad de pacientes, tengo insumos para las próximas 48 horas. Ahora, la gravedad del asunto está en que la empresa no me puede asegurar que me va a reponer el oxígeno cuando se me acabe. Esa es la situación actual”, explicó.

Al respecto, el médico precisó que en el establecimiento están “las ocho camas de terapia intensiva, las ocho de unidad coronaria y seis habitaciones de una sala de internación general, ocupadas con enfermos de coronavirus en estado grave”.

Por esta razón, debió “cerrar la clínica para no seguir recibiendo” personas contagiadas que necesiten un respirador y advirtió que, “si en las siguientes 24 horas no hay una comunicación” por parte de la compañía que le vende el suministro, tendrá que “empezar a derivar pacientes” a otras instituciones.

Fuente: Infobae