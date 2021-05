Santa Fe: siete de cada diez internados por covid que necesitan respirador se mueren

El secretario de Salud de la provincia se manifestó preocupado por estos datos. Agregó que hoy la positividad entre los casos sospechosos es del 42% y dijo que "es altísima". También señaló que registran una "alta tasa de mortalidad en personas jóvenes". Pidió a la población extremar cuidados y "solidaridad" con el personal de salud que está trabajando a destajo.

La segunda ola del coronavirus tiene al sistema de salud de Santa Fe al límite. Esto preocupa a las autoridades sanitarias de la provincia que siguen día a día la evolución de la pandemia. Jorge Prieto, secretario de Salud del Ministerio, describió esta realidad en Aire de Santa Fe. Dijo que hoy hay una alta circulación del virus y de sus variantes que aumentaron la contagiosidad, impactando en una alta letalidad. Reiteró el pedido de conciencia a la población y "solidaridad" con el personal de salud que está trabajando a destajo.



"Te voy a dar un dato: siete de cada diez internados en asistencia respiratoria mecánica no se recupera. Estamos teniendo una alta tasa de mortalidad en personas jóvenes. Eso nos tiene que preocupar. Estudios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dice que de los internados, el 92% no está vacunado y el resto ha recibido 1 dosis y otros 2, porque ninguna vacuna inmunidad de 100%. América, en los últimos 10 días, representa el 40% de las personas fallecidas. Son cosas que se tienen que grabar en la retina, tal vez no podamos asumir lo que estamos viviendo", describió el funcionario en una entrevista con Luis Mino por Ahora Vengo.

Agregó que hoy la positividad entre los casos sospechosos de coronavirus está en el 42%: "Es altísima", sostuvo y dijo que la contagiosidad aumentó al 70%. Señaló que esto guarda relación directa con la confirmación de que "hay circulación" de nuevas variantes de preocupación del virus Sars-Cov-2, como las de Manaos o Reino Unido, que son las que están provocando el impacto de esta segunda ola. Aclaró que se trata de variantes, y no de nuevas cepas, porque aún son pequeñas modificaciones del virus que se dan cuando este pasa de un cuerpo a otro. Aunque advirtió cuanto más se contagia, más varía, y cuando más varía, aparecen las cepas, que complicarían aún mas el panorama de contención de la pandemia.

"La lección es clara: cuidarnos, tener disciplina y seguir con la vacunación. Para esto tenemos que tener colaboración y solidaridad. Debemos identificar al virus como un enemigo común", sentenció Prieto y recordó que con distanciamiento, ventilación de espacios, lavado de manos y evitando reuniones, se puede combatir al coronavirus; a la par del operativo de inmunización federal que, según adelantó, la próxima semana se reforzará en la provincia tras el arribo de nuevas dosis.

El funcionario de Salud insistió en esto porque aseguró que se esperan días complicados. "Creo que vamos a tener un mes de mayo y 15 días de junio muy duros. Estamos pidiendo colaboración por que vemos que la sociedad se ha relajado, entendemos la fatiga y llevamos un año y casi cuatro meses del inicio de la pandemia con un desgaste psicofísico del personal de salud y tratamos de contener, asistir y llegar en tiempo y en forma; pero si continuamos con esta velocidad - de contagios, no es sumar mas camas porque no tenemos cómo asistirlas", sostuvo.

Hoy la ocupación de camas críticas en el sistema de salud público de la provincia de Santa Fe es muy alta. Prieto confirmó que en la noche del jueves había solo tres camas de terapia libres en los hospitales de la ciudad capital, cuatro en Rafaela y 11 en Rosario. Destacó que hubo una ampliación de estas áreas en los últimos días con los respiradores que llegaron de nación, pero dejó en claro que el mayor límite es la falta de personal capacitado para atender estas camas. "El problema son las manos y piernas", graficó.





La estrategia para Prieto es disminuir los contagios para que el sistema de Salud pueda hacer el "recambio de pacientes". Esto significa que los casos se mantengan en un número que permita la rotación de internados en áreas críticas con salas intermedias, pero la dificultad hoy es que por día ingresan entre 12 o 14 pacientes a estas camas de terapia, con un rango etario menor y una estadía más prolongada de internación, que supera los 14 días.

"La importancia de la concientización de que estamos en una situación de alto riesgo en lo que hace al sistema sanitario, independientemente de el esfuerzo que hizo el gobierno provincial para adquirir respiradores. Hoy no tenemos más recursos ni espacio. No es colocar un respirador en terapia, sino que hay que tener una infraestructura y son servicios críticos donde se necesita personal especializado", sentenció.

El "impagable" trabajo del personal de Salud

De esta manera destacó el trabajo incansable de todo el personal del sistema sanitario. "El escenario está montado por voluntades, apoyos de gremios y sindicatos. Las personas de Salud, si les toca atender una cama más lo hacen porque no tenemos más recurso humanos. Para eso tenemos centralizado a los especialistas que coordinan. Es una labor impagable la que están haciendo los trabajadores de salud frente a la pandemia", indicó y hasta señaló que son dignos de un "monumento" o "Premio Nobel".

El personal sanitario está agotado, y así lo reconocen desde el gobierno. Consultado por la posibilidad de que se posterguen las licencias de los trabajadores en los próximos meses, Prieto dijo que quieren "conservar la salubridad total del personal". "Tienen que tener su descanso sin sobrecargarlos y la voluntad que están poniendo es admirable, y el acompañamiento de los gremios también. En este momento tenemos un decreto provincial que establece la disponibilidad de todo el recurso humano -de Salud-, pero está estresado el personal y el fin de año del año pasado charlando con gremios y efectores se determinó que se les diera la licencia porque sabíamos el impacto que iba a tener esta segunda ola. Tenemos que ver qué estrategia vamos a estar marcando de ahora en más", comentó. Además recordó la importancia del plan provincial para fortalecer la formación en Enfermería que presentaron en la tarde del jueves tras la firma de un convenio de articulación entre los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El protocolo de "la última cama"

La crítica situación en la que la pandemia pone al sistema sanitario de Santa Fe revela la posibilidad de que en algún momento los médicos deban definir qué paciente recibe o no asistencia, lo que se conoce como el protocolo de "la última cama”. Si bien el Ministerio de Salud de Santa Fe estableció guías bioéticas para el acceso y tratamiento apropiado en el contexto de la pandemia del coronavirus, en las cuales se establece una clasificación de pacientes para tomar esta decisión, el funcionario aclaró que hasta el momento este no fue utilizado en la provincia.

Prieto sostuvo que todos los pacientes que requirieron una atención la recibieron. "Tampoco hemos tenido pacientes que estuvieran deambulando sin camas. (...) No aplicamos otro protocolo aparte del de la atención diaria. Todos los pacientes son ingresado, bajados a una guardia y atendidos", cerró.

Fuente: Aire de Santa Fe