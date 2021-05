"Las camas se liberan por que la gente se muere, no por que se cura"

Las palabras corresponden a el director de Tercer Nivel del Ministerio de Salud de Santa Fe, Rodrigo Mediavilla al definir la situación sanitaria de la provincia por el avance de casos de coronavirus.

El colapso sanitarios que atraviesa la provincia producto de los casos de coronavirus de esta segunda y el pedido de ajustar las restricciones vigentes

, principalmente ante la falta de camas críticas en la provincia -ayer por la tarde solamente había 10 camas disponibles en terapia en todo el territorio provincial-, nos muestra un momento crítico desde el comienzo de la pandemia por coronavirus

“La mayor cantidad de camas se liberan por decesos, no porque los pacientes se recuperan. Cualquier medida que sirva para cortar la circulación del virus será bienvenida”, afirmó este martes el director de Tercer Nivel del Ministerio de Salud de Santa Fe, Rodrigo Mediavilla, al definir la situación sanitaria de la provincia por el avance de casos de coronavirus. Y en ese sentido instó a la ciudadanía a “quebrar esa mirada de que no pasa nada y que el Covid-19 es una gripecita que no hace nada. Al contrario, mata. No hay que banalizar esta enfermedad”, pidió el funcionario.

Las declaraciones de Mediavilla se producen mientras el gobernador Omar Perotti prepara una serie de medidas que serían difundidas hoy mismo y que reforzarán las actuales restricciones. El mandatario tomará las decisiones junto a los intendentes de las principales ciudades. Se espera que se suspenda la presencialidad en las escuelas en todos los niveles y habrá restricciones de la circulación más temprano.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Mediavilla expuso un dato por demás elocuente sobre el grado de saturación de camas críticas en esta etapa de la pandemia. “Las movilidades de las plazas en hospitales y sanatorios se dan por los decesos. El mayor movimiento de camas es por fallecimientos, no por pacientes que se recuperan. Cualquier medida que sirva para cortar la circulación del virus será bienvenida porque no se puede ampliar más el sistema de salud”.



"Hay que tomar medidas que se puedan cumplir"

“No me gustaría estar en los zapatos del gobernador, tomando estas medidas, porque ninguna restricción es grata, pero evitar la circulación nos ayuda. El virus no tiene piernas, usa las nuestras. Hay que quebrar esa mirada de que esto no es nada, que es una gripecita que no hace nada. Todos los días muere gente joven. No hay que banalizar esta enfermedad. Las medidas restrictivas deberían extenderse por diez días por lo menos”, añadió.

Mediavilla volvió a poner el eje en la responsabilidad ciudadana y expresó: “La concientización de la sociedad llega tarde. Es cierto que la gente está cansada también, pero hay que comprender que no sólo hay que tomar una medida solamente sino también tomarla. En el contexto social de los barrios periféricos es difícil aplicar una medida que colisiona con otras necesidades. Hay que tomar medidas que se puedan cumplir. Por eso es tan difícil el trabajo del gobernador”.

Fuente: Uno Santa Fe