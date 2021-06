EE.UU. donará 500 millones de vacunas Pfizer al mundo

“Tengo una estrategia (sobre vacunación global), y la anunciaré”, afirmó Biden en unas breves declaraciones en la base aérea de Andrews, poco antes de partir hacia el Reino Unido en su primer viaje internacional.

Horas más tarde, los diarios The Washington Post y The New York Times informaron que el gobierno de Biden está comprando 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para donarlas al mundo.

Después de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden informó el pasado mes que Estados Unidos repartiría 80 millones de vacunas, la mayor parte a través de Covax, el programa auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estados Unidos tiene actualmente a más del 53% de sus adultos completamente vacunado.

Biden indicó, también, que el objetivo de su viaje a Europa es “fortalecer la alianza” y “dejar claro a Rusia y a China que “Estados Unidos y Europa están juntos”.