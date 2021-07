El “permitido” de Lionel Messi que generó una ola de memes, con palitos contra Cristiano Ronaldo

Luego de la consagración en la Copa América, Lionel Messi se encuentra en Miami, Estados Unidos, disfrutando junto a su esposa y sus hijos de unas vacaciones a puro relax y aprovecha para darse los gustos que no puede mientras entrena en el alto rendimiento.

En esta oportunidad, el crack rosarino de 34 años compartió a través de las redes sociales, donde lo siguen millones de usuarios, una imagen sin remera mientras mostraba la impactante hamburguesa que se estaba por comer con una navaja clavada para que no se desarme.

Lionel Messi posó junto a una hamburguesa con dos medallones de carne, lechuga, tomate y huevo frito, entre otros ingredientes, y generó un aluvión de memes, muchos con dardos dirigidos al futbolista Cristiano Ronaldo, quien cuida al extremo su físico sin darse casi ni un solo permitido.

De hecho, hace un tiempo, el delantero portugués generó revuelo al sacar de su conferencia de prensa una famosa gaseosa que auspiciaba y mostró una botella de agua para concientizar sobre la vida sana.

Entonces, ante esta foto de un Lionel Messi sonriente a punto de comerse una hamburguesa, los memes explotaron en las redes sociales.

“Si Messi come hamburguesa con navaja, yo también”, “No sé si me quiero comer a Messi o a la hamburguesa” y “Messi siendo un deportista de alto rendimiento se clava una hamburguesa doble con huevo frito y vos salame, te hacés el fitness porque salís a correr una hora a la semana y el domingo no cenás” fueron algunas de las frases más usadas entre las bromas.

Y a Cristiano Ronaldo le dedicaron posteos, tales como “Cristiano: ‘ay, no tomen Coca, hace mal a la salud’”, y un emoji de un pulgar para arriba en aprobación al menú de Lionel Messi.