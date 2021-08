La Cámara Gesell dio indicios elocuentes que la alumna de la Escuela San José fue abusada

Pasado el mediodía de la jornada de ayer, un escueto mensaje de fuentes judiciales daba a conocer que, "Comenzó en la mañana la entrevista a la niña [abusada] vía Cámara Gesell".

La fuente señalaba que en realidad las pericias en Gesell habían sido dos: la primera a solas con la víctima y la segunda a una compañerita de grado.

Los testimonios en la primera pericia fueron irrefutables, y la niña ratificó una vez más lo ya conocido y que había confesado a su madre: un hombre la atacó en el baño del Colegio San José.

En la segunda pericia, que como decíamos fue a una compañerita de grado, esta relató que su amiguita -la víctima- le contó a ella detalles del hecho el domingo último, y por eso Fiscalía la citó. La segunda declaración confirmó la primera sobre todo en lo que habría sucedido sin contradecirse en nada y otros datos relacionados al hecho.

Si bien nuestras fuentes no adentraron en detalles del testimonio de la niña, que por otra parte no interesan y son de instancia privada, se mostraron satisfechos con el resultado de las medidas de prueba.

Cabe acotar que la pequeña se encuentra asistida por un psicólogo que la ayude a elaborar todo lo ocurrido y que antes de la realización de la pericia se evaluó si ella estaba en condiciones de declarar en Gesell, trascendiendo además que la pequeña se encontraba perfectamente ubicada en tiempo y espacio sobre lo que había vivido. Quien llevó a cabo la pericia profesional fue la psicóloga Alexia Fontanetto, de nuestra ciudad.

Importa señalar después de todo lo dicho que tanto los padres de la niña víctima de este hecho, así como una cuarentena de jefes de familia estudian por estas horas la continuidad de sus hijos en el establecimiento educativo cuestionado.

Todos están de acuerdo en no exponer más a sus pequeños hijos, a un instituto educativo que no puede en estos momentos garantizar la seguridad de nadie, considerando desde el arranque que no tiene cámaras de seguridad en funcionamiento y para colmo de males tampoco funciona el acceso biométrico al establecimiento de su personal, por lo que no queda registrado quien ingresó, a qué hora, y luego en qué horario se retiró del lugar.

Estas graves falencias condicionan por estas horas el éxito de la investigación y habrían sido uno de los detonantes de que la fiscal Angela Capitanio haya querido apartarse de la investigación en esta causa.

Por último cabe agregar que, en las pericias de Cámara Gesell estuvieron presentes todas las partes, los abogados querellantes de la familia afectada, los Dres. Carlos Farías Demaldé y José María Silvela; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Angela Capitanio; la jueza de investigación penal preparatoria (IPP) Cristina Fortunato; la mencionada psicóloga Alexia Fontanetto; y un representante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), ofreciendo garantías imparciales si se revelaba la identidad del autor del hecho.

Cabe destacar que también participó como perito de parte de la familia querellante la licenciada en Psicología Florencia Eberhardt, quien se desempeñará desde ahora en el equipo técnico-legal que representa a la familia de la víctima.

NOVEDADES

Según fuentes reservadas que dialogaron con este medio, surge un detalle muy importante en la investigación que no se puede soslayar.

Con el objetivo de identificar al agresor, se podrían pedir -también via Cámara Gesell- dos medidas de prueba para el reconocimiento del atacante que son: un mosaico fotográfico y/o una rueda de sospechosos, para que ya sea en cuerpo presente o por fotos, la niña pueda identificar a su agresor.

Pero lamentablemente esto no será posible por un motivo: según información inobjetable recabada por este medio de comunicación, la nena no vio ninguna identidad reconocible porque su atacante estaba de espaldas. No obstante, ayer aportó muchos datos del aspecto exterior y vestimenta de quien la agredió.

DESPUES DEL OBISPADO:

DECLARACION DE PADRES

A partir de las 17 y hasta las 18.30 de la jornada de ayer, también se realizó en la sede del Obispado de Rafaela, gestor y en cuyas manos se encuentra el Colegio San José -muchos años atrás fue fundado y perteneció a la Congregación Marista, no ahora-, una reunión de los padres de la niña víctima y sus abogados Silvela y Barello con el obispo de Rafaela, Mons. Luis Fernández.

Finalizado el encuentro, bajo el título "Otra frustración más, seguimos sin respuestas", los padres dieron a conocer el texto que sigue:

"A seis días del hecho sufrido por nuestra hija, hoy tuvimos una reunión con el obispo Luis Fernández. La reunión debió ser solicitada por la familia.

"Con frustración, debemos decir que después de todos estos días no hemos tenido de parte de la institución educativa información sobre qué medidas de investigación han tomado para esclarecer el hecho que dañó la integridad de una menor.

"Desde un primer momento hemos esperado una actitud proactiva de parte de las autoridades escolares y religiosas y hemos adoptado una actitud prudente y de bajo perfil.

"Actualmente continuamos decepcionados y preocupados por el doble discurso que se uso para referirse a las cámaras de la institución. El día jueves se nos dijo frente a decenas de testigos que las cámaras habían grabado, que habían almacenado el material, que estaban en poder de la policía y que podríamos ver una copia. Posteriormente, nos dijeron todo lo contrario.

"Le decimos a la escuela y a la diócesis que hay una sociedad que los está mirando.

"Queremos terminar con el calvario de pedir y luchar por justicia. Queremos certezas, gestos inequívocos de colaboración.

"La sociedad los está mirando".

Firma la familia, con la colaboración de los abogados Sebastián Barello, Carlos Farías Demaldé y José María Silvela.

TERCER COMUNICADO

DEL COLEGIO

Se conoció asimismo que el Colegio emitió el tercer comunicado desde que comenzó esta cronología de hechos en el cual se hace hincapié en que, el San José reanuda sus clases.

El mismo señala bajo el título "Urgente convocatoria a padres" lo que sigue:

"Estimadas familias: La situación que estamos atravesando como comunidad nos exige poder encontrarnos a la brevedad, hoy martes 3 a las 20.00 (por ayer) vía Zoom con la intención imperiosa de volver a la escuela, estableciendo lazos de confianza, imprescindibles para poder actuar.

"Confiamos en la justicia pero sabemos que sus tiempos no son los mismos que los nuestros y es necesario generar un encuentro en el que podamos pensar juntos.

"Los convocamos en representación del curso de su hijo/a con el compromiso de seguir este camino juntos donde serán necesarias, seguramente, futuras instancias de diálogo de toda la comunidad educativa.

"Pedimos qué, si no lo desean o no pueden asistir, lo informen a través del correo oficial de la dirección del Nivel desde donde fue convocado. Saludos fraternos, Consejo Directivo", concluye.

Fuente: Diario La Opinión