El país habla del abuso en la San José mientras algunos inmorales quieren silenciar todo

El ya conocido caso de la niña de 7 años abusada en el Colegio, llegó ayer "exportado" a los medios televisivos de alcance nacional -en este caso Telefe-, más precisamente a uno de los programas del «prime time» matinal de la señal televisiva de aire, "Flor de Equipo", que es conducido por Florencia Peña, Paulo Kablan y Analía Franchín, entre otros.

ASOMBRO Y SORPRESA

De la misma manera que este caso conmocionó a los rafaelinos, en el desarrollo de la entrevista se podían ver los rostros perplejos y azorados de los conductores del programa, que no daban crédito a lo que estaban escuchando, principalmente en cuanto a lo que los padres definen como una "negativa de colaboración" de parte del Colegio y del Obispado, que no mostrarían compromiso para dar rápidamente con el abusador infantil en cuestión.

No sólo eso sino que en el programa se podía ver que todos se quedaban mudos literalmente cuando Vanesa Carrasco, la mamá de la niña, relató que el Colegio seguía con sus puertas abiertas, sin ningún tipo de medida cautelar por parte de la Justicia como podría ser el cierre temporario del establecimiento hasta que se haya estudiado la escena del hecho, buscado evidencias para la causa y aunque sea exista una ligera orientación de hacia quien se encamina la investigación.

EL PROGRAMA

Pasadas las 11:30 de este viernes en la pantalla de Telefé, el periodista Pablo Kablan, aludió a Rafaela como “una de las ciudades más lindas del interior del país” y luego brindó el contexto de la denuncia por abuso sexual que se iba a tratar en la entrevista con Vanesa Carrasco.

Según se observa en el video de la entrevista disponible en Youtube, la conductora Florencia Peña, señaló que, "cuando hemos tocado este tipo de temas siempre tratamos de entender por qué terminan encubriéndolos, aunque no podemos generalizar, hay muchos religiosos que de verdad hacen bien las cosas y quieren ayudar a los demás, pero cuando pasa estas cosas tienden a cubrirse”, dijo.

Instantes después comenzó la entrevista con la mamá de la nena, Vanesa Carrasco, que estableció la comunicación con el canal a través de videollamada, quien se hallaba acompañada por sus abogados Carlos Farías Demalde y José Silvela.

Durante la entrevista, se tocaron todos los temas ya conocidos por los rafaelinos respecto del caso. Quizás el comentario más fuerte fue cuando dijo que “Fuimos a que la institución nos ayude, nos apoye a sacar el abusador de dentro de la escuela. Tuvimos varias reuniones de padres y desde el día uno la escuela empezó como a cerrarse y mentirnos, hasta que no nos dieron más explicación de la causa”.

Cuestionó asimismo duramente el papel del obispado cuando fueron "a pedir ayuda": "La respuesta del obispo es que iba a esperar a que el caso se resuelva, pero que él no iba hacer nada dentro de la institución. Para nosotros fue una falta de respeto”, dijo Vanesa aludiendo a la poca empatía demostrada por quienes deberían estar al frente de esta investigación hasta llegar a la verdad. O por lo menos mostrar cierta voluntad de hacerlo.

Con información de La Opinión