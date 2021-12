Un colectivo en Lanús: la última pista de Nancy Videla, la mujer que volvía del trabajo y nunca llegó a su casa

A Nancy Beatriz Videla (31) la buscan intensamente desde el 26 de noviembre a la tarde cuando, desde su celular, le avisó a su pareja que esperaba el tren de la línea Roca en el hall de la terminal de Constitución. La mujer viajaba desde Palermo, donde trabaja como empleada doméstica y niñera, hasta Lanús, para luego tomarse un colectivo a su casa, ubicada en la localidad de Villa Albertina, en el partido de Lomas de Zamora. Nunca llegó.

Desde entonces, familiares y amigos intentan dar con su paradero. “La última vez que hablé con ella, me dijo que estaba esperando el tren. Pero no sé si llegó a tomarlo”, contó Alan Leguizamón (30), la pareja de Nancy desde hace tres meses.

Por el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa. Asimismo, desde la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se pusieron a disposición de la Justicia para intentar dar con el paradero de la mujer.

“En función del relevamiento de cámaras realizado, lo que se sabe hasta el momento es que la mujer, efectivamente, se subió al tren. Estaba sola, tranquila y no parecía estar apurada. Luego, se bajó en la estación de Lanús y se subió a un colectivo”, confiaron a este medio fuentes de la investigación. Hasta ahí llega la última pista.

¿Qué pasó con Nancy luego? Es lo que intentan determinar. De momento, el esfuerzo policial está puesto en esa zona de la provincia de Buenos Aires donde se le perdió el rastro a la mujer: Lanús.

Nancy mide 1,60 metro, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello largo rubio. Al momento de su desaparición, llevaba puesto un pantalón de jean claro, zapatillas blancas, una remera blanca con una estampa fucsia en el centro, un bolso negro y un rodete alto.

De eso dan cuenta los videos de las cámaras de seguridad del edificio donde trabaja, a los que tuvo acceso Infobae y que facilitó el empleador de Nancy. En la secuencia, se ve a la mujer salir del edificio a las 15:33 del viernes 26 de noviembre, lista para regresar hacia Lomas de Zamora.

La madre de Nancy, Liliana Beatriz Ayala (59), contó que el jueves 25 de noviembre su hija pasó la noche en su trabajo, en una vivienda ubicada sobre la avenida Santa Fe de la Ciudad de Buenos Aires. “No sé qué es lo que le pasó. Hace cuatro noches que rezo para que aparezca. Ella es muy familiera, siempre está pendiente de sus hermanos y de sus sobrinos. No me la imagino apagando el celular y preocupándonos a todos”, dijo la mujer, desde el departamento de Vera, en la provincia de Santa Fe, donde vive actualmente.

Además de Nancy, Liliana tiene seis hijos más: algunos viven en Córdoba, otros en Santa Fe. “Estamos todos en contacto permanente, pasándonos las novedades. Por las restricciones de la pandemia y por una fractura de tibia que tuve en abril pasado, hace dos años que no veo a mi hija”, agregó.

Quien radicó la denuncia por la desaparición de Nancy fue su novio Alan. La hizo el sábado 27 de noviembre a la tarde en la Comisaría 1C en el barrio porteño de Constitución.

“Habíamos quedado en merendar algo juntos el viernes. Me dijo que se estaba por tomar el tren, pero después dejó de contestarme el WhatsApp. Empecé a llamarla pero no me respondía. A la madrugada del otro día le mandé un mensaje, pero no le llegaba: tenía un solo tilde. Me daba el celular apagado”, apuntó el hombre que se dedica a la venta de artículos online.

“Pienso que se la llevaron. No puede ser que se la haya tragado la tierra. Sé que iba a tomar el tren y no sé nada más. La llamé toda la noche. El celular sonaba y nadie contestaba. Todavía no tuvimos acceso a las cámaras de Constitución. No sé qué están esperando, que la encontremos muerta”, dijo Aurora, la tía de la joven, en declaraciones al canal IP.

*En caso de contar con información sobre Nancy Beatriz Videla, piden contactarse de inmediato con el 911 o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001.

