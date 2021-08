Carrió al presidente: "Es un cara dura"

La ex diputada Elisa Carrió remarcó este viernes que por las polémicas fotos en la Quinta de Olivos "no se puede culpar a Fabiola Yáñez ni a ninguna primera dama", porque "la entrada a Olivos la determina el Presidente" .

"No puede culpar a su familia porque la entrada a Olivos no la determina Fabiola ni ninguna primera dama, la determina el Presidente. Porque no es una casa privada, es la casa pública en la que reside el Presidente de la Nación", advirtió Carrió.

Consultada por las declaraciones que Alberto Fernández había pronunciado minutos antes en el acto que encabezó, la fundadora de la Coalición Cívica respondió con ironía: "Me conmocionó esa voz", sostuvo.

De inmediato agregó: "Hay carablandas y caraduras y me parece que el señor Presidente es un caradura".

"Yo no sé ni quién es Fabiola Yáñez, la responsabilidad no es de esa chica, que la pusieron ahí de primera dama, no tiene la responsabilidad de lo que pasa en Olivos. La vida del Presidente es pública hasta dentro de Olivos", insistió en declaraciones al canal TN.

Al respecto, Carrió pidió también no centrarse en este tema sino en "la causa judicial que avanza" contra el Gobierno por la compra de vacunas que llevó adelante, que según la ex legisladora "se armó para dejar afuera a Pfizer".

"Hubo 50 mil muertes (por coronavirus) de más, que no debieron ocurrir, y esto es culpa de Cristina Kirchner, esto es lo más grave", señaló tras plantear que hubo "razones ideológica" de parte de la actual vicepresidenta para privilegiar "la relación con Rusia" y comprar vacunas Sptunik V.

"Podríamos estar vacunados con Pfizer hace tiempo. Esta causa tiene que avanzar, hay un delito que es por razones ideológicas, que provocaron la muerte de tantas personas. Se introdujo (en la ley que aprobó el oficialismo en el Congreso para la compra de vacunas) la palabra negligencia para dejar afuera a Pfizer", agregó.

Fuente: Cadena3